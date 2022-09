Consternation et colère après l'agression d'une dame de 89 ans par trois adolescents à Cannes

Trois jeunes de 14 ans ont agressé le 29 août une femme âgée de 89 ans pour lui voler son sac qui contenait une dizaine d'euros. Pour de nombreux élus de droite «l’ensauvagement» de la France ne connaît «plus de limite».

Une retraitée de 89 ans a été violemment agressée à Cannes le 29 août par trois adolescent de 14 ans, bien connus des services de police selon France Bleu. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance : on y voit le premier agresseur arriver en courant par derrière, et violemment frapper la dame à la tête. Celle-ci tombe et perd connaissance. Le deuxième agresseur en profite pour lui dérober son sac – qui contenait une dizaine d'euros – alors que le troisième filme toute la scène avec son téléphone portable.

En garde à vue prolongée dans la soirée du 31 août, les trois jeunes gens devraient être rapidement présentés à la justice, selon France Bleu. Transportée à l'hôpital, la dame de 89 ans souffre de multiples fractures aux visages, mais ses jours ne sont pas en danger.

Ce sordide fait divers a vivement fait réagir la classe politique, notamment à droite. Le député LR Eric Ciotti a ainsi demandé l’ouverture dans le département des Alpes-Maritimes «d’un centre éducatif fermé».

Après les images choquantes de trois mineurs à Cannes agressant une personne âgée, je demande à nouveau au ministre de la Justice, l’ouverture dans le département des Alpes-Maritimes d’un centre éducatif fermé ! pic.twitter.com/tcCPuZZZ6g — Eric Ciotti (@ECiotti) September 1, 2022

«C'est ça la France aujourd'hui ? La honte !», a commenté l'eurodéputé membre de Reconquête ! Gilbert Collard.

Cannes : une dame de 89 ans sauvagement agressée par trois jeunes de 14 ans pour « une dizaine d’euros », frappée à la tête, l’octogénaire a perdu connaissance : c'est ça la France aujourd'hui ? La honte ! pic.twitter.com/Vv6lEdvRAI — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 1, 2022

Son collègue Jérôme Rivière a pour sa part estimé que «l’ensauvagement» de la France n’avait «plus de limite». «Nul doute que la sanction ne sera pas à la hauteur de ce geste gravissime», a-t-il ajouté.

Des jeunes agressent une retraitée à #Cannes pour une dizaine d’euros.

L’ensauvagement de la France n’a plus de limite.

Nul doute que la sanction ne sera pas à la hauteur de ce geste gravissime. pic.twitter.com/hcQVuU3Bfx — Jerome Riviere (@jerome_riviere) September 1, 2022

Une formule qui a été également reprise par la députée Rassemblement national Gisèle Lelouis : «L’ensauvagement n’a plus de limites dans notre pays. En espérant que la justice fera son travail.»

Une pauvre retraitée de 89 ans s’est faite agresser à #Cannes et a perdu connaissance. L’ensauvagement n’a plus de limites dans notre pays. En espérant que la justice fera son travail ! 😡 pic.twitter.com/M6imfYFog2 — Gisèle Lelouis (@gisele_lelouis) September 1, 2022

«Le respect qui, traditionnellement et culturellement, était dû aux anciens, aux femmes et aux plus fragiles est bafoué chaque jour. Ces actes sont caractéristiques de mœurs qui ne sont pas les nôtres», a de son côté analysé le député RN Jean-Lin Capelle.