Désunion au G7 : «C'est l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron», estime François Durpaire

Spécialiste des Etats-Unis, François Durpaire a commenté le refus de Washington de signer le communiqué final du G7 à la dernière minute, mettant à mal la relation spéciale entre Donald Trump et Emmanuel Macron, en dépit des discours de façade.

Invité sur RT France le 10 juin, François Durpaire, historien spécialiste des Etats-Unis, est revenu sur le sommet du G7 qui s'est tenu les 8 et 9 juin dans une ambiance des plus tendues entre le président américain et ses alliés occidentaux. Il a également dressé un bilan de la politique de Donald Trump à la veille d'un sommet historique qui doit réunir le locataire de la Maison Blanche avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, le 12 juin à Singapour.

François Durpaire a également commenté les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui se sont considérablement refroidies depuis le voyage officiel du président français fin avril durant lequel les deux dirigeants avaient affiché une forte complicité. «Là, on est aux antipodes, c'était vraiment très très froid», a décrit l'historien, pour qui ce changement de ton est dû à l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron qui «pensait qu'il pouvait faire changer Donald Trump». Selon François Durpaire, cette stratégie tendait à laisser penser que le président américain était une sorte de «girouette qui pourrait changer», or, pour l'analyste, «Donald Trump est très constant : il avait dit "L'ambassade sera déplacée à Jéruslam", et il l'a fait, il avait dit "Je sortirai de l'accord de Paris", et il l'a fait, il avait dit "Je remettrai en cause les accords commerciaux avec l'Europe", et il l'a fait. Cela veut dire qu'il n'y a presque pas de marge de négociation».

Lire aussi : Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour : «occasion unique» pour la paix ou échec programmé ?

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.