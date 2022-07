L'Allemagne enregistre son premier déficit commercial mensuel, une première depuis 1991

En mai, l'Allemagne a connu son premier déficit commercial depuis 1991 à hauteur d'un milliard d'euros. A titre d'exemple, bien qu'en hausse par rapport à avril les exportations allemandes vers la Russie ont diminué de 54,6 % par rapport à mai 2021.

On est encore loin des 12,4 milliards d'euros enregistrés en France en avril, mais symboliquement la nouvelle est de taille : l'Allemagne a connu au mois de mai un déficit commercial évalué à un milliard d'euros, une première depuis 1991 selon les chiffres révélés ce 4 juillet par l'Office fédéral de statistiques (Destatis).

Durant ce mois, les exportations ont enregistré une baisse de 0,5%, tandis que les importations ont augmenté de 2,7%. En glissement annuel, les exportations et les importations allemandes ont augmenté de 11,7% et de 27,8% pour atteindre respectivement 125,8 milliards d'euros et 126,7 milliards d'euros.

Moitié moins d'exportations vers la Russie comparé à 2021

Interrogé par le Financial Times sur cette contre-performance allemande, l'économiste Claus Vistesen estime que le conflit en Ukraine, les sanctions occidentales visant la Russie ainsi que le confinement partiel en Chine en raison d'une recrudescence des cas de Covid-19 auraient fortement influé sur «la demande de marchandises en provenance d'Allemagne [dont l'] économie [est] tournée vers l'exportation». Il prédit en outre que le pays continuerait d'enregistrer un déficit commercial durant l'été.

Dans ce contexte, les exportations allemandes vers la Russie ont augmenté de 29,4% pour atteindre 1 milliard d'euros en mai par rapport à avril, mais ont diminué de 54,6% par rapport à mai 2021. Les importations en provenance de Russie ont chuté de 9,8% en comparaison au mois d'avril.