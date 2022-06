Les importations chinoises de pétrole russe bondissent de 55% sur un an

Dans un contexte de sanctions occidentales, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine devant l’Arabie saoudite. L’Inde de son côté a multiplié par près de dix ses importations de brut russe.

Les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté en mai de 55% sur un an, selon des chiffres officiels publiés ce 20 juin et cités par l’AFP. Le mois dernier, la puissance asiatique a acheté à la Russie quelque 8,42 millions de tonnes de pétrole, d'après les Douanes chinoises.

C’est une quantité bien supérieure aux importations de pétrole venu d'Arabie saoudite, habituellement premier fournisseur de la Chine, devenu le principal partenaire économique de la Russie.

Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé la semaine dernière la proximité de son pays avec la Russie, lors d'un échange téléphonique avec son homologue Vladimir Poutine. Selon le compte-rendu du Kremlin, les deux dirigeants ont convenu notamment d'élargir la coopération dans le domaine énergétique.

Quelques jours auparavant, le 10 juin, les deux pays avaient inauguré un pont pour le fret routier reliant les deux pays par delà le fleuve Amour, au niveau des villes de Heihe (province du Heilongjiang) et Blagovechtchensk (Extrême-Orient russe). Selon les médias russes, 630 camions, 164 autobus et 68 véhicules légers pourront emprunter chaque jour ce pont uniquement destiné au fret.

A plusieurs reprises, les puissances occidentales ont demandé Pékin de cesser tout soutien économique qui permettrait à Moscou d'atténuer l'impact des sanctions. Pour le moment sans aucun résultat.

En plus de la Chine, la Russie peut compter sur le gigantesque marché indien pour vendre son pétrole boudé par les Occidentaux. Ainsi, selon des chiffres publiés fin mai par l’agence Reuters, New Delhi a reçu 24 millions de barils de brut russe en mai, contre 7,2 millions de barils en avril et environ 3 millions en mars, et devrait en recevoir environ 28 millions en juin.