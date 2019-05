Cession du plus vieil hôpital de Paris : «absurde» de priver de shopping des millions de touristes ?

Le plus vieil hôpital de Paris, situé à quelques pas de Notre-Dame, sera partiellement cédé, pour 80 ans, à un promoteur immobilier qui prévoit notamment d'y implanter des commerces. Une décision justifiée selon l'actuel directeur d'AP-HP.

Près d'un tiers de la surface de l'Hôtel-Dieu, le plus vieil hôpital parisien, va être cédé au promoteur immobilier Novaxia pour 144 millions d'euros via un bail de 80 ans. Après avoir remporté le 16 mai l'appel à projets lancé fin 2017, Novaxia prévoit, entre autres, l'implantation de commerces donnant sur le parvis de Notre-Dame.

Une décision que Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), s'est empressé de justifier, estimant qu'il n'y avait «pas de recettes sans ressources» et qu'il serait «absurde» de priver de shopping les millions de touristes attirés par Notre-Dame. «L'Hôtel-Dieu est un objet de passion. On continuera d'avoir des gens qui ont d'autres idées d'usage, c'est un objet d'amour l'Hôtel-Dieu», a-t-il souligné.

Dans la semaine, la CGT de l'Hôtel-Dieu avait pour sa part appelé à utiliser les superficies disponibles de l'édifice pour désengorger les services d'urgences parisiens, en grève illimitée. Un programme selon l'organisation syndicale «plus cohérent» que «d’y laisser un tiers privé y faire des travaux et s’occuper de l’exploitation par le biais de commerce [...] dédié au tourisme de masse».

Comme le rapporte l'AFP, un tiers de la surface sera ainsi consacrée à une «offre variée de restauration et de commerces, dont les enseignes seront sélectionnées en lien avec l’AP-HP et la ville de Paris, et qui comprendra notamment un restaurant gastronomique.»

Validé par un jury composé de représentants de l’AP-HP et de la mairie de Paris, le projet de Novaxia comporte par ailleurs un «pôle santé» qui s'étendra sur la moitié de la surface cédée, avec notamment l’implantation d’un incubateur de biotechnologies et d’intelligence artificielle permettant l’accueil d’une cinquantaine d’entreprises innovantes, d’une salle polyvalente et d’une maison des associations de patients.

En outre, un «pôle habitat solidaire» regroupera de son côté une résidence sociale étudiante, une maison du handicap et une crèche associative.

