La Russie investira six milliards de dollars au Venezuela

Après la rencontre entre Nicolas Maduro et Vladimir Poutine, Moscou et Caracas ont signé un contrat d'investissement de 5 milliards de dollars en vue d'augmenter la production de pétrole et d'un milliard supplémentaire pour la production minière.

Nicolas Maduro peut être satisfait de son voyage officiel à Moscou, durant lequel il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Caracas et Moscou ont en effet signé pour 5 milliards de dollars de contrats liés à la production de pétrole lors de la visite de Nicolas Maduro en Russie. C'est le président du Venezuela qui a lui-même annoncé l'accord dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, au lendemain de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine.

«Des contrats ont été signés afin de garantir des investissements de 5 milliards de dollars visant à augmenter la production de pétrole avec des partenaires russes dans des entreprises mixtes», a déclaré Nicolas Maduro dans une vidéo tournée à Moscou.

Al finalizar la exitosa agenda de trabajo con nuestros hermanos de la Federación de Rusia, realizamos un balance, muy positivo, para el bienestar del pueblo venezolano. ¡Gracias pueblo de Rusia! ¡Gracias Presidente Vladímir Putin! pic.twitter.com/vm5l022R2F — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 6 décembre 2018

De plus, un investissement de plus d'un milliard de dollars a été convenu pour améliorer la production minière au Venezuela, principalement en ce qui concerne l'or, selon le président vénézuélien. Nicolas Maduro a ajouté que des documents avaient été signés «pour garantir» l'acquisition de 600 000 tonnes de blé destinées à la consommation vénézuélienne.

Des accords ont également été signés concernant la défense vénézuélienne.

Il a chaleureusement remercié le peuple et le président russes et déclaré que la Russie et le Venezuela étaient «plus unis que jamais».

La Russie et le Venezuela gèrent de nombreux projets communs dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la géologie, de la pharmacie, des technologies et de la défense. Les investissements de la Russie au Venezuela dépassaient les 4 milliards de dollars avant cette rencontre, selon l'agence de presse russe TASS.

