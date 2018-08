Jacob Rothschild s'inquiète de voir l'ordre économique mondial en péril

La guerre commerciale entre Washington et Pékin et la crise en Europe mettent en danger l'ordre économique établi après-guerre, selon Jacob Rothschild, pour qui les dirigeants populistes empêchent une coopération mondiale efficace.

Jacob Rothschild, le milliardaire qui dirige le fonds d'investissement britannique RIT Capital investment, fait part de son inquiétude quant au devenir du système financier mondial tel qu'il a été conçu après la seconde guerre mondiale, dans le rapport financier semi-annuel de son entreprise.

«Lors du 11 septembre et de la crise financière de 2008, les puissances du monde ont travaillé ensemble, avec un approche commune. La coopération se révèle aujourd'hui beaucoup plus difficile. Cela met en péril l'ordre économique et sécuritaire de l'après-guerre», estime-t-il. La notion d'«ordre économique d'après-guerre» fait généralement référence au système de gestion monétaire qui a conduit à la montée du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

Le banquier distingue deux éléments «potentiellement destructeurs» pour l'économie mondiale : la guerre commerciale qui s'est ouverte entre les Etats-Unis et la Chine et le niveau de dette de certains pays de la zone euro. Il note en outre que les marchés émergents devraient continuer à être confrontés à des problèmes en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la politique monétaire plus dure de la Fed, qui restreint les liquidités de dollars.

Et selon Jacob Rothschild, dans un monde qui voit l'émergence de dirigeants populistes et protectionnistes comme le président américain Donald Trump, il est peu probable qu'une réponse internationale coordonnée soit apportée à ces problèmes.

«Dans ces circonstances, notre politique consiste à maintenir une exposition limitée aux actions cotées et à prendre de nouveaux engagements avec une grande prudence», soutient le financier, précisant que l'exposition de RIT Capital investment au marchés boursiers était actuellement à son plus bas historique.

