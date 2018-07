Pour Trump, l'UE fait autant de «mal» aux Etats-Unis que la Chine, «sauf qu'elle est plus petite»

Dans un entretien sur la chaîne Fox News, le président américain a déclaré que l'Union européenne faisait autant «de mal» aux Etats-Unis que la Chine sur le plan commercial, évoquant un rapport inégalitaire dont pâtiraient les Américains.

«[Les Européens] ont fait l'an dernier un excédent commercial de 151 milliards de dollars [...] Et en plus de ça, nous dépensons une fortune dans l'OTAN pour les protéger», a déclaré Donald Trump lors d'un entretien diffusé sur Fox News le 1er juillet. Le président américain a comparé les pratiques commerciales de l'Union européenne à celles de la Chine, affirmant : «L'Union européenne fait probablement autant de mal que la Chine, sauf qu'elle est plus petite.»

Prenant un air grave, il a déploré l'inamitié des pays européens envers les Etats-Unis : «C'est terrible ce qu'ils nous ont fait», a estimé le locataire de la Maison Blanche. «Nous aimons tous d'une certaine manière l'Union européenne [mais ces pays] nous traitent très mal. Ils nous traitent très injustement», a-t-il ajouté.

Le 45e président des Etats-Unis a justifié sa décision d'imposer à tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium : «Si nous ne l'appliquons pas à tout le monde alors ils [les pays producteurs visés] passent par les pays qui n'y sont pas soumis et vous perdez beaucoup de temps.» Interrogé sur l'opportunité de faire front avec les alliés traditionnels des Etats-Unis contre la Chine, Donald Trump a répondu par la négative. «[Les Européens] ne veulent pas nos produits agricoles. En toute honnêteté, ils ont leurs agriculteurs donc ils veulent protéger leurs agriculteurs. Mais nous ne protégeons pas les nôtres», a-t-il relevé. A propos de l'UE, il a également évoqué le marché automobile, pointant du doigt les marques allemandes qui entrent aux Etats-Unis alors que les Américains «ne [peuvent] pas y faire entrer [leurs] voitures».

Donald Trump s'est engagé depuis plusieurs mois dans une offensive commerciale tous azimuts, contre la Chine qu'il accuse de violer le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi contre les Européens et les Canadiens qui ont répliqué par des mesures de représailles.

Par ailleurs, le président américain est resté ferme sur l'Iran, un autre sujet de contentieux avec l'Union européenne. Il a répété que les sociétés européennes faisant affaire avec l'Iran seraient sanctionnées: «Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons. Absolument.» En se retirant le 8 mai de l'accord international sur le nucléaire iranien datant de 2015, le Donald Trump avait annoncé le rétablissement de sanctions américaines visant la République islamique, y compris pour les entreprises de pays tiers qui y commercent ou y investissent.

