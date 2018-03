Réunis au Rwanda, 44 pays africains signent un accord créant une zone de libre-échange

Lors d'une réunion de l'Union africaine (UA) à Kigali, les représentants de 44 Etats d'Afrique se sont mis d'accord pour créer une zone de libre-échange. Grand absent, le Nigéria, deuxième économie du continent, a pour le moment refusé de s'engager.

44 pays africains ont signé ce 21 mars à Kigali, capitale du Rwanda, l'accord créant la Zone de libre-échange continentale (Zlec), perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique, selon une déclaration de l'Union africaine (UA). «L'accord établissant la Zlec a été signé par 44 pays», a déclaré le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, en conclusion d'un sommet de l'organisation dans la capitale rwandaise.

Le Nigeria, l'une des premières économies du continent, en est le principal absent. Le président nigérian, Muhammadou Bouhari, avait décidé de ne pas faire le déplacement à Kigali, après avoir accepté de «donner plus de temps aux consultations» dans son pays, où l'accord suscite une certaine opposition. Parmi les autres non-signataires, dont la liste exacte n'a pas été communiquée, on trouve notamment l'Erythrée, le Burundi, la Namibie et le Sierra Leone. Certains pays réputés protectionnistes, comme l'Algérie, ont en revanche signé l’accord. Mais l’UA espère convaincre certains autres pays réticents lors d’un prochain sommet prévu en Mauritanie en juillet.

Entrée en vigueur au plus tôt dans six mois

L'organisation pan-africaine dont le siège se trouve à Adis-Abeba, en Ethiopie, estime que l'élimination progressive des droits de douane entre les membres de la Zlec permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent.

Pour entrer en vigueur – au plus tôt dans six mois -, l'accord doit encore être ratifié par chacun des pays signataires.

