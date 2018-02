«L'innovation de l'avenir» : selon des experts la chute du Bitcoin ne remet pas en cause son avenir

Tone Vays et Miko Matsumura, deux experts en cryptomonnaies reviennent pour RT France sur la chute vertigineuse du Bitcoin depuis des semaines. Porté par sa technologie, il devrait revenir à moyen ou long terme à ses plus hauts niveaux, selon eux.

Pour Tone Vays, trader spécialisé dans les cryptomonnaies, la chute spectaculaire entamée par le Bitcoin depuis la fin de l'année dernière n'est qu'une anicroche dans son histoire. Et même s'il estime que le Bitcoin pourrait revenir à son niveau du début d'année dernière, soit 1 300 dollars, il ne descendra pas plus bas selon lui. La technologie qui est derrière le Bitcoin demeure en effet révolutionnaire et en constante amélioration, et il devrait revenir tôt ou tard à son plus haut historique, selon Tone Vays.

Pour le fondateur de la plateforme d'échange Evercoin Exchange Miko Matsumura, une résistance à 6 000 dollars a été rompue, ce qui pourrait entraîner son prix plus bas encore, mais il y voit aussi lui aussi une opportunité d'investir dans le Bitcoin à moindre coût.

