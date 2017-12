Le Bitcoin au menu du 2e épisode du Lab éco de RT France

L'un est d’obédience libérale, l'autre d'inspiration keynésienne : dans le deuxième numéro du Lab Eco, sur RT France, Jean-Marc Sylvestre et Jacques Sapir confrontent leur point de vue sur la cryptomonnaie Bitcoin et sur le Smic.

Thème 1 : Bitcoin, la monnaie qui dérange

Il est adulé autant que détesté… Qu’y a-t-il derrière cette cryptodevise ? A quoi sert elle ? Est-elle purement spéculative ou est-ce la monnaie de l’avenir ?

Thème 2 : Smic, à quoi sert-il ?

A l’heure où le gouvernement réfléchit à réformer la manière dont le salaire minimum français est réévalué tous les ans, le Lab Eco pose la question de son utilité. Est-il destiné à disparaître ? Comment font les pays qui n’ont pas de salaire minimum ?

L'émission hebdomadaire le Lab Eco sur RT France ne se veut pas une leçon d’économie, mais un face-à-face entre deux économistes, qui n’ont pas la même vision du monde : Jean-Marc Sylvestre et Jacques Sapir.

Le premier est d'obédience libérale et adepte du laissez-faire. Le second, Jacques Sapir, est souverainiste et s'inspire de l'interventionnisme économique keneysien. De quoi alimenter le débat entre les deux hommes et aborder les grands enjeux économiques français et mondiaux .

Lire aussi : RT France débarque sur les ondes, découvrez le tout premier JT