Nouveau record pour le cours du Bitcoin, qui franchit la barre des 20 000 dollars

L'ascension du Bitcoin n'en finit plus. La cryptomonnaie, qui avait atteint un cours de 10 000 dollars en novembre, a doublé sa valeur un mois plus tard. Elle continue d'attirer les investisseurs malgré les craintes de certains experts économiques.

Le cours du Bitcoin a atteint un pic de 20 000 dollars le 17 décembre 2017 en début d'après-midi, avant de légèrement redescendre.

Il s'agit d'un nouveau palier franchi par la cryptomonnaie, qui avait passé la barre des 10 000 dollars le 29 novembre. Elle vaut désormais près de 20 fois ce qu'elle valait un an plus tôt.

#McAfee double la mise : il mangera sa b... si le #Bitcoin n'atteint pas 1 million de dollars en 2020

➡️ https://t.co/y4MTRGkY6npic.twitter.com/ABggkSECKC — RT France (@RTenfrancais) 30 novembre 2017

Entre crainte et attrait

L'ascension fulgurante du Bitcoin continue d'attirer les investisseurs, même si de nombreux experts financiers estiment qu'il s'agit d'une bulle qui finira par éclater. Une récente étude conduite par leWall Street Journal révèle en effet que sur 53 économistes, 51 considèrent que le prix du Bitcoin est intenable.

Malgré la volatilité du Bitcoin, pourtant, la cryptomonnaie semble être de plus en plus acceptée et utilisée dans l'économie réelle, ce qui pourrait aider à la stabiliser.

Le 16 décembre, pour la première fois en Grande-Bretagne, deux maisons ont été vendues en Bitcoin. Un peu plus tôt, l'entreprise japonaise GMO Internet avait annoncé qu'elle donnerait la possibilité à ses employés de recevoir leur salaire dans cette monnaie.