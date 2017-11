Le Bitcoin bat des records et atteint les 8 000 dollars pour la première fois

Le marché du Bitcoin, qui connaît une hausse spectaculaire depuis huit jours, a atteint de nouveaux sommets, le 20 novembre, crevant le plafond des 8 000 dollars. Cette nouvelle ascension fulgurante renforce les craintes de bulle financière.

Le Bitcoin a tutoyé de nouveaux sommets le 20 novembre en atteignant pour la première fois les 8 000 dollars par unité. Une envolée qui intervient après une série de très fortes hausses au cours de la semaine passée : 50% en huit jours.

Cette nouvelle ascension fulgurante est survenue après que la société américaine Square Inc, spécialisée dans le paiement informatique, a annoncé qu'elle avait commencé à permettre à une partie de sa clientèle d'acheter et de vendre directement des Bitcoins via son application Cash app.

#McAfee «mangera sa b*** à la télévision» si le #bitcoin n'atteint pas 500 000 dollars d'ici 3 ans

➡️ https://t.co/VKDg6bRWhXpic.twitter.com/2E9SOBYUbG — RT France (@RTenfrancais) 19 juillet 2017

Le Bitcoin s'est même vendu jusqu'à 8 197 dollars sur le marché d'échange luxembourgeois Bitstamp, alors qu'il encore plafonnait 5 555 dollars sur ce même marché le 12 novembre.

Les investisseurs institutionnels se tiennent à l'écart du marché

La hausse spectaculaire des valeurs sur le marché de cette cryptomonnaie depuis le début de l'année fait craindre l'apparition d'une bulle spéculative et maintient la plupart des investisseurs institutionnels à distance. Certains gestionnaires de fonds, à l'instar de Bill Miller, et des particuliers se jettent pourtant dans la bataille.

