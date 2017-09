Un banquier condamné à mort pour escroquerie au Vietnam

Le procès pour une fraude de plusieurs millions de dollars impliquant des dizaines de banquiers a rendu son verdict : l'ex-directeur d'une grande banque vietnamienne a été reconnu coupable d'escroquerie et d'abus de pouvoir, et condamné à mort.

A l'issue d'un retentissant procès dans lequel une cinquantaine de banquiers et d'hommes d'affaires étaient jugés pour une fraude portant sur plusieurs millions de dollars au Vietnam, l'ancien directeur général d'Ocean Bank, Nguyen Xuan Son, a notamment été reconnu coupable d'escroquerie et d'abus de pouvoir et condamné à mort.

L'ancien président de la banque, Ha Van Tham, qui fut à une époque l'un des hommes les plus riches et influents du Vietnam, a quant à lui été condamné à la perpétuité. Les peines des autres condamnés s'échelonnent de 22 ans de prison ferme à 18 mois avec sursis.

Au cœur du scandale qui a passionné les Vietnamiens : des prêts accordés de façon illégale pour un montant total de 23 millions de dollars (environ 19,28 millions d'euros) en 2012, qui ont provoqué la chute de l'établissement privé. L'entrée dans le capital de la banque par le groupe pétrolier public PetroVietnam, avec l'achat de 35 millions de dollars d'actions de la banque, a également été jugé frauduleux.

Depuis que les autorités vietnamiennes ont entamé une profonde réforme du système bancaire, de nombreuses arrestations, parfois très médiatisées, de riches hommes d'affaires et de cadres ont eu lieu.

