L'ex-chancelier allemand Schröder nommé président du conseil d'administration de Rosneft

Favorable à de bonnes relations avec la Russie, l’ancien chef du gouvernement allemand Gerhard Schröder a annoncé qu'il avait été élu président du conseil d'administration du géant pétrolier russe Rosneft.

Les actionnaires du géant pétrolier russe Rosneft ont voté le 29 septembre en faveur de la candidature de l’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder à la présidence du conseil d'administration.

«Je suis heureux d'avoir été élu non seulement membre du conseil d'administration, mais aussi président», a déclaré Gerhard Schröder, dont la candidature avait été rendue publique en août, à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du groupe contrôlé par l'Etat russe. «Je suis persuadé que de bonnes relations avec la Russie sont dans l'intérêt de l'Allemagne», a ajouté l'ancien chef de gouvernement allemand. Il préside déjà le comité d'actionnaires de North-European Gas Pipeline, consortium germano-russe contrôlé par Gazprom exploitant le gazoduc Nord Stream, qui fournit du gaz russe à l'Allemagne – entre autres – via la mer Baltique.

Les actionnaires de Rosneft ont également porté, à cette occasion, le nombre de membres du conseil d’administration de 9 à 11 personnes, afin d'inclure notamment l’ancien chef du gouvernement allemand et le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak.

«Gerhard Schröder est entré dans l’histoire comme un des dirigeants allemands les plus bienveillants envers Moscou», s’est félicité le PDG de Rosneft Igor Sétchine. Selon lui, le présence de l’Allemand au conseil d’administration favorisera les relations de Rosneft avec les «partenaires occidentaux» et «les liens économiques [entre Moscou et Berlin] en général».

Chancelier social-démocrate de l'Allemagne de 1998 à 2005, Gerhard Schröder s'est publiquement opposé à l'adoption de sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.

Contrôlé à 50% par l'Etat russe, Rosneft est l'un des plus importants producteurs d'hydrocarbures dans le monde.