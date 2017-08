La première crypto-monnaie kacher lancée par un entrepreneur russe

Le «BitCoen», une nouvelle monnaie conforme aux règles du judaïsme, facilitera les paiements entre les communautés juives. Le lancement à l’international est prévu en septembre.

La première crypto-monnaie kacher, le BitCoen, a été développée en Russie. D’après son créateur, l’entrepreneur Viatcheslav Sementchouk, cette monnaie a été conçue pour faciliter les échanges monétaires entre les communautés juives à travers le monde.

Tout le monde pourra acheter des BitCoen (du mot hébreu «cohen», haut membre du clergé hébreu, mais qui est aussi un nom de famille juif répandu), son fonctionnement sera donc anonyme et indépendant. Il ne sera contrôlé que par un organe spécial baptisé le «Conseil des Six» et composé de six membres respectés des communautés juives représentant les domaines des affaires, de la politique, des finances, des technologies, des services publics et de la culture.

La crypto-monnaie sera accessible pour toutes opérations pendant le chabbat, vu que le processus de transaction est automatisé et ne nécessite pas de participation humaine. 10% de touts les BitCoens seront transmis à des œuvres de charité, comme tsedaka [terme hébreu désignant dans le judaïsme le principe religieux de l'aumône], en conformité avec les canons du judaïsme.

Le BitCoen utilise une technologie unique et une blockchain séparée, d’après ses créateurs. Les investissements dans le nouveau projet ont déjà atteint 500 000 dollars américains et Viatcheslav Sementchouk espère lever encore 15 à 20 millions de dollars durant la prévente des BitCoen, avant son lancement sur le marché mondial qui aura lieu en septembre 2017.

110 restaurants, magasins et sociétés kacher partout dans le monde ont déjà annoncé qu’ils accepteraient les BitCoen, a annoncé l’entrepreneur. 100 millions de BitCoens au total seront émis par sa société. Après le lancement, le taux d’échange de cette crypto-monnaie sera fixé à 1 dollar et ses créateurs espèrent qu’il atteindra 1,5 dollars dans deux ans, la hissant ainsi au septième rang des crypto-monnaies.