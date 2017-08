Le bitcoin résiste à la création du bitcoin cash et atteint un nouveau plus haut historique

Pour résoudre les problèmes de temps de traitement des transactions, une partie de la communauté a créé le bitcoin cash, une crypto-monnaie dérivée du bitcoin. Une concurrence bien digérée par la devise historique après quelques jours d'incertitude.

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique le 7 août à plus de 2 800 euros l'unité, portant sa capitalisation totale à près de 45 milliards d'euros.

Et ce alors que le 1er août, la plus célèbre des crypto-monnaies a connu son premier «fork», c'est à dire qu'une partie de la communauté a souhaité en modifier les caractéristiques. Cette décision n'ayant cependant pas été unanime, le bitcoin s'est divisé en deux monnaies distinctes.

Des «mineurs», ces personnes qui prêtent la puissance de calcul de leurs ordinateurs afin de vérifier et d'inscrire sur la chaîne de bloc toutes les transactions, ont voulu rendre cette opération plus efficace. Elle demande en effet une puissance de calcul exponentielle, et devient donc de plus en plus longue et coûteuse à mesure que le temps passe. Pour remédier à ce problème, ces «mineurs» putschistes ont décidé de se séparer de la chaîne de bloc principale du bitcoin et d'utiliser une chaîne de bloc concurrente, plus efficace pour traiter les transactions.

Ils ont ainsi créé une nouvelle crypto-monnaie, le bitcoin cash. Celle-ci conserve l'historique des transactions du bitcoin dont elle est issue, mais prend une route différente. Toutes les personnes en possession de bitcoin ont été créditées du même montant de bitcoin cash au moment de sa création.

Le bitcoin cash a rapidement grimpé à plus de 660 euros dans les premières heures de son existence, avant de s'établir autour de 290 euros.

Une scission qui n'a donc pas impacté la doyenne des crypto-monnaies, qui après quelques jours d'hésitation a repris son inexorable ascension.

Lire aussi : Pénurie de cartes graphiques en Russie suite à l'engouement pour le «minage» des crypto-monnaies