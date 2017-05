100 euros investis en bitcoins en 2009 rapportent aujourd'hui... 260 millions d'euros

Avec une progression de près de 65% au cours du mois dernier, le bitcoin a franchi la barre des 2 000 dollars pour une unité. Sa capitalisation totale atteint désormais les 30 milliards d'euros.

Le 22 mai, un bitcoin s'échange pour 2 150 dollars, soit un énième plus haut historique au cours des dernières semaines pour la plus populaire des crypto-monnaies.

Le #bitcoin poursuit son ascension et inquiète la Banque centrale allemande https://t.co/0PqAQ6VC2mpic.twitter.com/S7qkqCWZII — RT France (@RTenfrancais) May 15, 2017

Le bitcoin, dont la jeune histoire est faite de rebondissements, avait atteint les 1 000 dollars il y a quatre ans, avant que sa valeur ne chute brusquement, notamment à cause de l'effondrement de la plus importante plateforme de trading, Mt. Gox.

Mais depuis, la monnaie virtuelle a largement refait ses pertes, doublant sa valeur depuis le début de l'année 2017. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression vertigineuse, le principal étant l'intérêt croissant dont elle fait l'objet en provenance d'Asie. L'incertitude géopolitique mondiale et la crise financière de 2008 qui a montré la fragilité des institutions bancaires traditionnelles jouent également un rôle, le bitcoin étant considéré par certains investisseurs comme une valeur refuge.

En tout état de cause, les investisseurs de la première heure peuvent se frotter les mains. S'ils ont conservé leurs bitcoins achetés en 2009, ils ont bénéficié d'un retour sur investissement astronomique. Valant 0,001 dollar pour son premier taux de change (soit 0,00071 euros) en octobre 2009, il était donc possible d'acquérir plus de 140 000 bitcoins avec seulement 100 euros. A la valeur actuelle de la crypto-monnaie, les avisés investisseurs seraient donc à la tête de plus de 260 millions d'euros.

La tendance ne se limite pas à la plus célèbre des crypto-monnaies, ses concurrents comme l'ethereum, le ripple ou encore le dogecoin connaissent également une progression fulgurante, qui s'est accélérée au cours de ce dernier mois.

