Séduits par Game of Thrones, les touristes affluent en Islande, la monnaie locale flambe

L'Islande se remet de la crise financière : la valeur d'échange de sa monnaie est à la hausse, notamment grâce à la croissance économique et un essor important du tourisme, soutenu par l'attrait des paysages sauvages du pays et... Game of Thrones.

A la date du 5 mai, un euro s'échangeait contre 116,21 couronnes islandaises. Depuis le 31 mars, le taux de change de la monnaie islandaise a augmenté de 4% par rapport à l'euro et de 6,4% par rapport au dollar. En un an, toutes les devises étrangères ont perdu de la valeur face à la couronne islandaise, rapporte l'agence Bloomberg. Parmi les plus fortes baisses: la livre sterling (-22%), la couronne suédoise (-17%) et l'euro (-15%). Il s'agit d'un record en terme d'appréciation monétaire.

«Alors que la volatilité [du taux de change] a augmenté lorsque les [mesures] de contrôle des changes ont été levées, la tendance a été vers une appréciation supplémentaire», a déclaré un économiste basé à Reykjavik, Jon Bjarki Bentsson, à l'agence Bloomberg. «Nous nous attendons à une [...] appréciation tout au long de l'été», a-t-il ajouté, précisant que «la flambée du tourisme dépass[ait] le déficit croissant du commerce des biens».

Interrogé par l'AFP en avril dernier, le gouverneur de la Banque centrale islandaise, Mar Gudmundsson, avait affirmé à ce sujet : «Le taux de change s'est apprécié en raison du boom du tourisme, des bons niveaux des échanges et des records en termes de consommation.»

Selon les statistiques, le pays a attiré 1,8 million de visiteurs étrangers en 2016, un chiffre en hausse de 40% par rapport à 2015 et qui constitue un record. Les touristes se sont notamment rendus en Islande pour admirer les aurores boréales et explorer les lieux de tournage de la série de télévision Game of Thrones. L'île profite en effet de l'utilisation de ses paysages par les équipes de tournage de la célèbre série américaine.

Les vacanciers ont dépensé près de 26 milliards de couronnes (193 millions d'euros) en Islande l'année dernière, le gouvernement envisage désormais d'augmenter les impôts dans le secteur du tourisme.

Iceland rises from the ashes of 2008 financial meltdown https://t.co/xrDgVa0YbVpic.twitter.com/eanSg9k1dq — RT (@RT_com) 22 juillet 2016

Alors que l'Islande était le pays le plus touché par le crash financier de 2008, ces données indiquent que la croissance économique de la nation insulaire est repartie à la hausse. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Islande a ainsi augmenté de 11,3% au quatrième trimestre 2016 par rapport à l'année précédente. Le taux de chômage en Islande se situe par ailleurs en dessous des 3% de la population active.

Lire aussi : En Islande, on change de religion pour payer moins d'impôts