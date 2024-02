Russie : «Nous deviendrons l'une des quatre plus grandes puissances économiques du monde», estime Poutine

Lors de son discours annuel devant l’Assemblée fédérale, ce 29 février, le président russe a souligné les performances économiques de son pays, tout en réitérant ses ambitions pour la démographie et la jeunesse. De futures générations, à ses yeux, indissociables des futurs succès économiques de la Russie.

Complétant son discours sur les avancées russes sur le front ukrainien, Vladimir Poutine était ce 29 février également à l’offensive sur le terrain économique. «L’an dernier, l’économie russe a progressé à un rythme supérieur à la moyenne mondiale», a notamment déclaré le président russe, au cours d’un discours de plus de deux heures à l’Assemblée fédérale.

«Nous avons dépassé, non seulement, les pays majeurs de l’Union européenne, mais tous les pays dits "du G7"», a-t-il ajouté, mettant en avant une Russie «première économie d’Europe, en termes de produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat, et cinquième économie mondiale».

«Le rythme et surtout la qualité de la croissance nous permettent d'espérer et même d'affirmer que dans un avenir proche nous pourrons faire un nouveau pas en avant», a déclaré Vladimir Poutine. Avant de poursuivre : «Nous deviendrons l'une des quatre plus grandes puissances économiques du monde.»

Une croissance que le chef de l’État russe entend voir «se convertir concrètement dans les revenus de la population». Une population russe, elle-même intimement liée à l’essor économique du pays, aux yeux du président russe, qui entend doper son dynamisme. «En 2030, le pays comptera 8,3 millions de citoyens âgés de 20 à 24 ans, et en 2035, 9,7 millions», a-t-il déclaré,. Avant d’ajouter : «2,4 millions de plus qu'aujourd'hui.»

Aider les nouvelles générations

À cet égard, Vladimir Poutine a mis en garde contre le fait qu’un manque de personnel qualifié pourrait à l’avenir entraver le développement du pays.

«Nous réalisons les rêves de l’ancienne génération et demain nous allons devoir aider les nouvelles», a-t-il notamment déclaré, liant l’avenir du pays au succès de l’enseignement des jeunes générations. Saluant le travail «altruiste» des enseignants, le président russe a estimé que la formation des jeunes générations constituait «la garantie la plus importante de la souveraineté de la Russie, la continuation de notre histoire».

Au cours de son discours, Vladimir Poutine a ainsi annoncé le lancement de plusieurs nouveaux projets nationaux. Trois d’entre eux, intitulés «famille», «vie longue et active» et «jeunesse de Russie», aspirent à améliorer l’espérance et la qualité de vie des familles avec enfants ainsi que soutenir la natalité.

Un quatrième, baptisé «personnel», vise quant à lui à renforcer l’éducation et la formation des jeunes russes. Dans le cadre de ce dernier projet, le président russe a notamment annoncé la mobilisation de 400 milliards de roubles (4,06 milliards d’euros) d’ici 2030 afin de faire émerger 40 campus universitaires à travers la Fédération.