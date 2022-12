Croissance française en 2023 : le gouverneur de la Banque de France n'exclut pas une récession

Interrogé sur France info, François Villeroy de Galhau s’est montré moins optimiste que le gouvernement pour l’année 2023, prévoyant une croissance inférieure à 1%. S'il ne l'a pas présentée comme inévitable, il n’a pas non plus exclu une récession.

«Notre économie a tenu bon […], ça voudrait dire probablement pour l'ensemble de cette année une croissance de 2,6%», a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ce 9 décembre sur France Info, mais il s’est montré moins optimiste quant aux perspectives de l’économie française pour l’an prochain : «Ça ne sera pas 2,6% [mais] probablement une croissance faiblement positive.»

«Nous abordons avec 2023 un virage plus serré», a commenté François Villeroy de Galhau. «Je ne peux pas exclure une récession, mais ça n’est pas notre scénario central», a ajouté le patron de la Banque de France, qui doit dévoiler la semaine prochaine ses projections jusqu'en 2025.

Il a toutefois exclu «un atterrissage brutal de l’économie française et européenne», compte tenu de signes de «bonne résistance» de la croissance dans l'Hexagone, qui devrait s'établir à 0,1% au quatrième trimestre 2022, selon la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France publiée le 8 décembre.

Dans sa dernière estimation, l'institution tablait sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 0,5 et 0,8% en 2023, une estimation plus pessimiste que celle du gouvernement qui espère 1% de croissance.

Prévisionnistes internationaux de référence, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Fonds monétaire international (FMI) tablent respectivement sur 0,6% et 0,7% de croissance en 2023.