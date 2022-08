«Don't pay UK» : un collectif incite les Britanniques à ne plus payer leurs factures d'énergie

Le mouvement de désobéissance civile «Don't pay UK» essaye de convaincre les citoyens britanniques de ne pas régler leurs factures d'énergie en raison de la hausse des prix. Ils sont pour le moment près de 100 000 à s'être déclarés prêts à le faire.

L'initiative portera-t-elle ses fruits ? Depuis la fin juin au Royaume-Uni, un collectif de citoyens baptisé «Don't pay UK» invite les Britanniques à ne plus régler leurs factures de gaz et d'électricité à partir du mois d'octobre afin de s'insurger contre la hausse des prix, et espère ainsi forcer les fournisseurs d'énergie à réduire la facture, comme le rapporte le quotidien d'outre-Manche The Guardian.

Depuis le lancement de l'opération, 94 643 personnes (à la publication de cet article) se sont engagées à participer à cette action de désobéissance civile, selon un décompte hébergé sur le site internet de «Don't pay UK».

Les membres du collectif refusent d'être considérés comme des «vaches à lait»

«Nous sommes un mouvement contre la hausse des factures d'énergie. Nous exigeons une réduction des factures d'énergie à un niveau abordable. Nous annulerons nos prélèvements automatiques à partir du 1er octobre si nous sommes ignorés. Nous prendrons cette mesure si les promesses atteignent 1 million», est-il expliqué sur la page d'accueil du site.

Encore bien loin du million de personnes espéré, «Don't pay UK» propose à chaque citoyen britannique de participer à faire connaître le mouvement en imprimant, ou en commandant, des dépliants ou des autocollants.

«En ce moment, nous mettons en place des listes de diffusion et sur Telegram, TikTok, Instagram, Reddit et Twitter pour commencer à en parler aux gens [...] Nous aurons besoin de personnes, d'organisations et de groupes communautaires pour faire tout cela également, en construisant cela rue par rue, domaine par domaine et ville par ville», assure le mouvement.

«Nous sommes clairs à ce sujet dès le départ : nous ne le ferons que si nous obtenons une masse critique de personnes s'engageant à annuler leurs factures à partir du 1er octobre. C'est le nombre [1 million] dont nous avons besoin pour montrer un pouvoir sérieux aux compagnies d'énergie et au gouvernement», souligne-t-il.

«Cela ne peut fonctionner que si nous croyons en l'autre et montrons aux pouvoirs en place que nous ne supporterons pas d'être traités comme des vaches à lait», assure-t-il encore.

Toujours sur son site, «Don't pay UK» insiste sur le fait que «le non-paiement de masse n'est pas une idée nouvelle». «Cela s'est produit au Royaume-Uni à la fin des années 80 et 90, lorsque plus de 17 millions de personnes ont refusé de payer la Poll Tax – aidant à faire tomber le gouvernement [de Margaret Thatcher] et à annuler ses mesures les plus sévères», rappelle-t-il.

Inflation record depuis 40 ans au Royaume-Uni

La date choisie pour le début de l'opération – le 1er octobre – n'est pas un hasard. En effet, c'est ce jour que le plafond maximum des notes d'électricité et de gaz devrait être relevé, comme à l'accoutumée, par le régulateur britannique. Selon le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, il devrait atteindre «environ 3 500 livres» (4 138 euros) contre 1 971 livres (2 330 euros) aujourd'hui. En octobre 2021, il atteignait 1 277 livres (1 509 euros), soit une augmentation de plus de 174% en un an.

Au mois de juin, l'inflation au Royaume-Uni s'établissait à 9,4% sur un an, soit son plus haut niveau depuis 40 ans. Le 4 août, la Banque d'Angleterre a annoncé une prévision de 13% d'inflation pour le quatrième trimestre.