RT EN ARABE OUVRE UN BUREAU RÉGIONAL EN ALGÉRIE ET LANCE DEUX NOUVELLES ÉMISSIONS : « STUDIO ALGÉRIE » ET « PONTS VERS L’ORIENT »

MOSCOU, 8 DÉCEMBRE — La chaîne RT en arabe a officiellement ouvert un bureau régional en Algérie et a lancé l’émission «Studio Algérie», son 5e talk-show politique depuis des capitales mondiales. Elle a aussi présenté l’émission «Ponts vers l’Orient» sur les liens entre la Russie et le monde arabe.

L’émission «Studio Algérie» est la 5e dans le cycle des talk-shows que RT en arabe diffuse depuis les capitales mondiales : du Caire, de Beyrouth, de Washington et de Paris. Yasmine Moussous, présentatrice et chef du bureau de RT en arabe en Algérie parle des événements internationaux et régionaux marquants avec des politiciens et des experts locaux. L’ancien Premier ministre algérien Abdelaziz Belkhadem est l’invité du premier épisode.

«Nous cherchons à nous rapprocher de nos spectateurs, à élargir la coopération avec l’Algérie, à couvrir activement les événements qui se produisent en Afrique. Désormais, nous allons familiariser notre public avec l’opinion algérienne sur la situation depuis notre bureau dans le pays», souligne Maya Manna, directrice de la chaîne RT en arabe.

Les journalistes du bureau de RT en arabe en Algérie ont couvert le coup d’État militaire au Niger, le sommet des BRICS en Afrique du Sud, le sommet de l’Union africaine en Éthiopie, ainsi que d’autres événements importants sur le continent.

L’autre nouvelle émission de RT en arabe baptisée «Ponts vers l’Orient», est consacrée aux liens entre la Russie et les pays du monde arabe en matière d’économie, de politique, de culture, de coopération militaro-technique et autres. Dans le cadre de cette émission, des hommes politiques arabes, des experts, des représentants des milieux d’affaires, ainsi que des professeurs de russe dans des universités, des musiciens et des citoyens ordinaires racontent ce que signifie pour eux la Russie et les liens avec ce pays.

«Nous discutons non seulement de la politique, mais nous goûtons aussi la cuisine locale et découvrons la culture des pays arabes. Nous présentons aux téléspectateurs la vie quotidienne et découvrons les régions arabes sous leurs aspects les plus inattendus », fait remarquer Anna Knichenko, présentatrice de l’émission et correspondante de RT en arabe.

L’émission sera disponible en deux langues : arabe et russe. Pour le premier épisode, qui est consacré à l’Algérie, Anna a interviewé Abdelmadjid Tebboune, président algérien, et Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.