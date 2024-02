LES PARTICIPANTS AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE VERRONT DES BALLETS DES PLUS GRANDS MAÎTRES RUSSES ET ETRANGERS

Le Festival international de la Jeunesse 2024 accueillera le 5 mars prochain le Festival « Valeurs globales », organisé par l’École Innopraktika. Celle-ci a pour but de faire découvrir la Russie aux étudiants étrangers des écoles d’art et de nouer un dialogue interculturel entre les représentants de divers pays, dont l’approche artistique et les traditions esthétiques diffèrent.

Un concert en deux parties sera l’évènement central du festival « Valeurs globales ». La première partie présentera les meilleures mises en scènes de maîtres de ballet russes et étrangers, notamment Konstantin Keikhel, Olga Vassiliéva, Viktoria Artchaïa, Sofia Gaïdoukova, et Allen Chunhui Xing, directeur artistique et fondateur de la troupe de danse américaine Xing Dance Theater. C’est dans le langage de la danse que des jeunes danseurs talentueux venus du monde entier – membres de l’École Innopraktika et étudiants à l’Académie de danse Boris Eifman - raconteront leur combat et le choix entre les vraies valeurs et les stéréotypes qu’impose l’opinion publique de nos jours.

« Le ballet est une langue universelle de communication spirituelle que les représentants de toutes les cultures comprennent et qui surmonte toutes les barrières. C’est un art qui bouleverse profondément les êtres humains et les aide à s’approcher de la catharsis. J’espère que le programme chorégraphique qui sera présenté au Festival de la Jeunesse 2024, suscitera chez les spectateurs russes et étrangers des émotions vives et incomparables dont chacun a tellement besoin aujourd’hui. Quand mon théâtre était au tout début de son parcours artistique, ce sont les jeunes spectateurs qui ont été les premiers à nous accepter et à nous soutenir. Car ce sont eux les plus ouverts à des décisions et à des expériences artistiques audacieuses. Le Festival international de la Jeunesse est un excellent espace pour découvrir l’art chorégraphique contemporain et ses acquis, car l’évolution du ballet au XXIe siècle est impensable sans un échange vivant de connaissances et d’expériences », explique Boris Eifman, directeur artistique du Festival « Valeurs globales » de l’École Innopraktika, ayant le titre d’artiste populaire russe.

Un ballet de Boris Eifman est prévu pour la deuxième partie du concert, il sera interprété par des étudiants de son Académie de danse et des solistes du Théâtre de ballet académique d’État de Saint-Pétersbourg.

« Le programme est extrêmement novateur et destiné à un public jeune. Il est particulièrement important de montrer ces mises en scène au spectateur de la nouvelle génération ; il découvrira ainsi une facette insolite du ballet et pourra aussi suivre son évolution. La danse constitue une forme d’art unique qui permet de parler au public à travers des émotions et des sentiments profonds. Mais surtout, le ballet est un art international qui efface les frontières linguistiques, temporelles et autres », précise Konstantin Matveïev, artiste émérite de la Russie, directeur artistique de l’Académie de danse Boris Eifman.

Le Festival international de la Jeunesse se tiendra en mars 2024 conformément au décret du président russe Vladimir Poutine. Son objectif est de développer la coopération internationale des jeunes. Lors de sa première réunion présidée par Sergueï Kirienko, directeur adjoint de l’Administration présidentielle, le Comité d’organisation a décidé que le festival aurait lieu sur le territoire fédéral « Sirius ».

Le festival accueillera 20 000 jeunes leaders dans les domaines de l’éducation, de la science, de la coopération internationale, de la culture, du bénévolat et de l’action caritative, du sport, des affaires, des médias, parmi lesquels 10 000 participants étrangers. Pour la première fois, les adolescents de 14 à 17 ans pourront participer à l’événement, dont 500 jeunes originaires de Russie et 500 venant de l’étranger.

L’agence fédérale pour la jeunesse (Rosmolodioj) est l’organisateur du Festival international de la Jeunesse, la Direction du Festival international de la Jeunesse en est l’opérateur.

