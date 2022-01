INTERDIT D’INTERDIRE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT : «QUE DEMANDENT LES PEUPLES ?​»

Numéro exceptionnel de l’émission de RT France, Interdit d’Interdire, en public et en direct, le 31 janvier, à 20h00, au théâtre du Rond-Point, en ouverture de la cinquième édition du festival Nos disques rayés.

Boulogne-Billancourt, le 17 janvier 2022 -

L’émission de débat "Interdit d'interdire", animée par Frédéric Taddeï, diffusée sur RT France du lundi au jeudi depuis septembre 2018, débarque au théâtre du Rond-Point pour un grand débat, à trois mois du scrutin présidentiel. Frédéric Taddeï réunit six penseurs de premier plan, « des invités qui savent vraiment de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux », pour questionner et débattre de ce qui fait peuple aujourd’hui.

Le débat, d’une durée de deux heures, sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 20h00 sur les réseaux sociaux de RT France, puis en replay sur le site web à l’adresse rtfrance.tv. La première heure du débat sera diffusée le lendemain, mardi 1er février à 19h00, à l’antenne de RT France.

Où est le peuple ? Qu'est-ce qu'un peuple ? Entre sentiment d’abandon face à l’urgence climatique, coût de la vie, déclassement, idéal humaniste en berne, demande d'autorité, défiance envers la presse et le politique, la question du peuple est de retour ! Frédéric Taddeï et ses invités, Emmanuel Todd, Marcel Gauchet, Céline Spector, Clara Egger, Nicolas Framont et François Bousquet, échangeront sur la réalité, les aspirations et les craintes des classes populaires, si présentes dans le discours des candidats et si absentes des urnes.

La cinquième édition du festival Nos disques sont rayés aura lieu du 31 janvier au 12 février, au théâtre du Rond-Point. Jean-Daniel Magnin invite des esprits non conformes – activistes, penseurs, essayistes et artistes – à questionner la notion de peuple aujourd’hui.

Les places, pour assister à l’émission Interdit d’Interdire avec Frédéric Taddeï, le 31 janvier à 20h00, salle Renaud-Barraud, sont en vente ici :

https://theatredurondpoint.fr/spectacle/interdit-dinterdire-en-public-que-demandent-les-peuples-/#bloc2

Les invités :

Emmanuel Todd, docteur en histoire de l’université de Cambridge, est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. Historien, anthropologue, il a publié de nombreux essais, notamment l’ouvrage prémonitoire La Chute Finale qui, dès 1976, annonçait l’effondrement du système soviétique. Emmanuel Todd est chercheur à l’INED. Dernier ouvrage publié La Lutte des classes en France au XXIe siècle (Seuil).

Marcel Gauchet est un philosophe et historien français. Directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales, il fut rédacteur en chef de la revue Le Débat (Gallimard), l'une des principales revues intellectuelles françaises, qu'il a fondée avec Pierre Nora en 1980. Derniers ouvrages publiés « La droite et la gauche. Histoire et destin » (Ed. Gallimard)et « Macron, les leçons d’un échec. Comprendre le malheur français » (Ed. Stock).

Céline Spector est professeure de philosophie politique à l’UFR de philosophie de Sorbonne Université. Ses travaux sont consacrés à la philosophie des Lumières (Montesquieu, Rousseau) et à son héritage contemporain. Elle codirige la collection « L’esprit des lois » (collection de philosophie politique et de philosophie du droit) pour la Librairie Vrin.

Clara Egger, spécialiste de l'humanitaire, est enseignante-chercheuse en sciences politiques aux Pays-Bas. Elle avait candidaté pour la présidentielle avec pour unique proposition l'ajout à la Constitution d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) constituant, et le projet de laisser le Premier ministre gouverner.

Nicolas Framont a enseigné la sociologie à l'Université Paris-Sorbonne et codirige le trimestriel de réflexion politique Frustration. Ses recherches portent sur la sociologie des élites et la crise de la démocratie représentative. Il est le co-auteur Les Français ont de bonnes raisons de ne pas voter (Le Bord de L'eau 2015) et de La guerre des mots, Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie" (éditions Le Passager Clandestin 2020)

François Bousquet est un journaliste, essayiste et éditeur français. Classé par certains à l'extrême-droite, proche collaborateur de Patrick Buisson et d'Alain de Benoist, il est le rédacteur en chef de la revue Éléments depuis septembre 2017. Depuis juillet 2018, il dirige également La Nouvelle Librairie, dont il est le principal cofondateur, dans le 6 arrondissement de Paris.