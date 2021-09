LE DUEL DES EDITOS, la nouvelle émission politique de RT France

A l’approche de l’échéance électorale majeure de 2022, RT France lance une nouvelle émission, LE DUEL DES EDITOS.

Boulogne-Billancourt, le 17 septembre 2021 – «LE DUEL DES EDITOS» est la nouvelle émission politique hebdomadaire de 26 minutes proposée par RT France. Le premier numéro sera diffusé samedi 18 septembre 2021 à 19h30. Dans ce magazine politique singulier, les éditorialistes Alexis Poulin et Jacques de Guillebon débattent de la prochaine élection présidentielle et de l’actualité politique française.

«Un échange entre deux brillants éditorialistes aux opinions politiques opposées peut apporter de nombreux éclaircissements sur les sujets brûlants de la campagne électorale. Cette confrontation franche et directe donnera sûrement aux téléspectateurs de RT France de nouvelles perspectives sur les débats politiques», indique Xenia Fedorova, Présidente et directrice de l'information de RT France.

Les deux éditorialistes analysent l’actualité, les sujets qui font débat et qui seront au cœur de la campagne de 2022 ; ils confrontent leurs visions. Si leurs sensibilités et leurs grilles de lecture diffèrent, leurs échanges apporteront un éclairage sans concession sur la vie politique française.

«En particulier en cette année présidentielle, le débat aura besoin de clarté et d’analyses indépendantes pour dépasser le cadre des petites phrases trop entendues et des rythmes sondagiers», explique Alexis Poulin.

«De la politique et du débat : rien de plus français ! Plutôt que du "en même temps", on n’a jamais eu tant besoin de confronter des idées», estime de son côté Jacques de Guillebon.

Alexis Poulin est journaliste et entrepreneur dans le secteur des médias. Co-fondateur du média Le Monde Moderne, il est éditorialiste chez RT France.

Jacques de Guillebon est essayiste et journaliste. Il est directeur de la rédaction du mensuel L’Incorrect et président du conseil scientifique de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques.