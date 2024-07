CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE STENINE 2024 : APPEL AU VOTE DES INTERNAUTES

La première semaine de juillet, les versions russe et anglaise du site du Concours international de photographie Stenine lancent le vote en ligne.

Devenu une tradition, ce vote permet aux internautes de choisir la meilleure photographie ou série parmi celles qui ont été présélectionnées par le jury international. La photo gagnante sera déterminée par le plus grand nombre de votes recueillis.

Pour voter, il suffit de sélectionner la photo ou la série de photos préférée sur le site du concours et de cliquer sur le bouton à côté. Il n’est pas nécessaire d’avoir un profil personnel sur un réseau social. Le vote est ouvert jusqu’à 23h59 (heure de Moscou, UTC+3) le 31 juillet.

Le nom du gagnant du vote en ligne sera publié début août. L’auteur de la photo la plus appréciée sur Internet recevra un diplôme du concours.

Les lauréats parmi les finalistes et le détenteur du Grand Prix seront annoncés par le comité d’organisation en septembre sur la version russe et la version anglaise du site.

Le concours prévoit également d’organiser une tournée traditionnelle des gagnants à travers le monde.

À propos du concours

Le concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossia Segodnia sous l’égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l’UNESCO, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l’attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C’est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.

Les partenaires médiatiques principaux du concours sont : VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie), la chaîne de télévision publique Rossia-Koultoura (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).

Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont : l’agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l’agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site du journal China Daily (Chine), le site The Paper (Chine) et le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).

À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par : l’Union des journalistes de Russie, le site d’information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).