Céréales : la Russie et la Tunisie veulent renforcer leur coopération commerciale

Des entreprises russes et tunisiennes ont discuté du développement du commerce des céréales et des produits oléagineux dans le cadre d'une mission d'affaires organisée à Tunis du 3 au 5 juillet par le ministère russe de l'Agriculture et l’agence Agroexport. Selon cette dernière, la Tunisie aurait proposé à la Russie un accord d’achat de céréales.

Le développement du commerce des céréales ainsi des produits oléagineux et gras a été au cœur des débats des entreprises russes et tunisiennes réunies à Tunis du 3 au 5 juillet, dans le cadre d'une mission d'affaires d'entreprises exportatrices agro-industrielles russes. Un rendez-vous d'affaires organisé par Agroexport, l'agence nationale russe d'exportation de produits agricoles, et le ministère russe de l'Agriculture.

Plusieurs produits agricoles en provenance de la Russie, notamment le blé dur et tendre, l’orge, le maïs, l’avoine, les légumineuses ainsi que certaines huiles et produits oléagineux, suscitent l’intérêt de la Tunisie. Cette dernière, a rapporté Agroexport, a proposé un accord bilatéral d'achat de céréales assorti d'une fourchette de prix et de volumes, fixés au préalable.

Céréales : les échanges commerciaux Russie-Tunisie en évolution croissante

Le président de l’Union des exportateurs russes de céréales Édouard Zernine a noté qu’au terme de la saison 2023-2024, 22,6% des exportations de céréales russes étaient destinées aux pays nord-africains, en particulier à la Tunisie avec 1,1 million de tonnes livrées, soit trois fois plus que le volume de la saison précédente.

«Nous considérons la Tunisie comme l’un de nos partenaires prioritaires», a souligné Édouard Zernine. «En plus du blé, du maïs et de l'orge, il existe des perspectives de développement des expéditions vers la Tunisie de légumineuses, notamment de pois jaunes, dont la production se développe activement en Russie», a-t-il affirmé.

Pour sa part, la partie tunisienne, représentée par la directrice de l'Office nationale des céréales, Salwa Benhadid Zouari, a fait part des besoins du marché local en exprimant son intérêt d’élargir l’opportunité d’importations de blé dur et tendre, d'orge, de maïs, d'avoine, de légumineuses ainsi que d'huiles et de farines végétales.

Céréales : grâce à la Russie, la Tunisie entend satisfaire sa demande nationale

La Tunisie couvre environ 70% de ses besoins en céréales grâce à sa production nationale, cependant la récolte varie d'une saison à l'autre en raison des conditions météorologiques.

Pour défendre ces importations, la responsable tunisienne a notamment mis en avant qu'en Tunisie les céréales étaient cultivées «dans des zones climatiques défavorables». «La Russie est un important fournisseur : la part du blé russe dans le volume total des importations s’est élevé à 39% en 2023 pour atteindre 40% au cours des premiers mois de 2024», a-t-elle notifié.

Cette saison, les exportations russes de céréales ont atteint un niveau record. Les ventes pourraient s'élever à environ 70 millions de tonnes, selon les estimations communiquées par le ministère russe de l'Agriculture.