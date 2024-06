Le «piège mortel» de Melilla : des ONG tiennent l'Espagne et le Maroc pour responsables du drame

Une enquête menée par trois ONG publiée le 18 juin tient les autorités marocaines et espagnoles, ainsi que les politiques migratoires européennes, pour responsables de la mort de plus de 27 migrants le 24 juin 2022, près de la clôture de Melilla. Les ONG ont qualifié le drame de «massacre raciste».

La barrière frontalière séparant la ville de Nador au nord-est du Maroc et l'enclave espagnole de Melilla est connue pour être un point de passage pour les migrants illégaux africains vers l'Europe.

Le 24 juin 2022, près de 2 000 d'entre eux avaient tenté de forcer cette frontière entre l'Espagne et le Maroc. Tentative au cours de laquelle 23 personnes avaient trouvé la mort, selon le bilan des autorités marocaines. Une tragédie qualifiée de «massacre raciste» par trois ONG, qui ont publié le 18 juin une enquête où elles estiment que ces migrants ont été poussés dans un «piège mortel».

Cette contre-enquête, menée par Border Forensics, en collaboration avec Irídia (Centre espagnol de défense des droits de l’homme) et l’Association marocaine des droits humains (AMDH), tient les autorités marocaines et espagnoles ainsi que les politiques migratoires pour responsables de la mort de ces dizaines de clandestins.

Un poste-frontière «transformé» en «piège mortel», affirment les ONG

«La répression violente qui leur a été infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste-frontière de Barrio Chino en piège mortel, et a abouti à un véritable charnier», accusent les ONG. «Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’AMDH a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui», ont avancé les associations dans leur rapport.

© dpa Picture-Alliance La clôture de l’enclave de Melilla séparant les territoires marocain et espagnol.

Celles-ci estiment que les faits «sont accablants, tant pour les autorités marocaines et espagnoles que pour l’Union européenne qui les soutient politiquement et financièrement». Border Forensics, Irídia et AMDH ont appelé les autorités des deux côtés de la frontière à la «reconnaissance du crime qui a été commis» et à rendre justice aux victimes et à leurs familles.

D’après l’enquête, lors de cette tentative de passage au poste-frontière de Barrio Chino, 134 personnes sont entrée à Melilla et ont demandé l’asile, alors que 470 personnes «ont été refoulées vers le Maroc par les agents espagnols et marocains» après être entrées sur le sol espagnol, a signalé la même source.

Par ailleurs, sur la base d'images satellites, les trois organisations affirment démontrer «comment et qui a transformé le poste-frontière en piège mortel». Une analyse qui, selon elles, prouverait que les forces de sécurité marocaines «ont été déployées près des camps de migrants et de la frontière, ne laissant qu’une seule voie de passage pour des centaines de personnes». «Ils ont délibérément permis aux migrants de s’approcher, pour les repousser», affirment encore les auteurs du rapport.

En décembre 2023, la justice espagnole avait classé sans suite l'enquête sur ce drame, assurant ne pas avoir «identifié de signes de délit dans les agissements des agents des forces de sécurité» espagnoles, selon le ministère public.