Post-séisme du Maroc : plus de 40 000 habitations en chantier

La commune rurale d’Al Haouz, une des zones sinistrées de la préfecture de Marrakech après le séisme ayant frappé la province il y a neuf mois, a mis en place un chantier de reconstruction et de réhabilitation de grande envergure.

Un chantier de grande envergure a démarré dans la région endeuillée d’Al Haouz au Maroc, pour reconstruire plus de 40 000 habitations endommagées suite au puissant séisme ayant frappé la province il y a neuf mois. En tout, «43 084 logements sont concernés par les interventions de déblaiement du terrain», a mis en lumière le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, le 4 juin à Rabat.

Le 8 septembre 2023, à 23h11, un séisme de magnitude 7,2 a secoué la préfecture de Marrakech et les provinces d’Al Haouz, de Chichaoua, de Taroudant, de Ouarzazate et d’Azilal.

Pour faire face à cette catastrophe naturelle qui a provoqué un deuil national en bouleversant la vie de milliers de familles,le gouvernement marocain a accordé, en application des instructions royales, un budget total de 14 milliards de dirhams (1,3 milliard d'euros) pour les actions de reconstruction, dont une aide financière directe d'un montant de 140 000 dirhams (13 000 euros) pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams (7 400 euros) pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

Garantir la sécurité et préserver l'identité architecturale de la région

Afin de permettre aux familles sinistrées de la région marocaine d’Al Haouz de retrouver un toit, les autorités marocaines et les organisations humanitaires ont travaillé en étroite collaboration pour coordonner leurs efforts et garantir un bon déroulement des travaux. Les nouvelles constructions seront réalisées dans le respect des normes parasismiques intégrant des techniques de construction durables. Le site officiel du gouvernement marocain a rapporté vouloir «garantir la sécurité des habitants et de préserver l’identité architecturale de la région».

Lors de la 10e réunion du Comité interministériel chargé du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, organisée pour examiner l’avancement de la mise en œuvre de ce programme conformément aux directives du roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a mis l’accent sur «le respect des normes architecturales et urbanistiques et l’utilisation de matériaux de construction de qualité répondant aux exigences de sécurité».

© Gouvernement du Maroc Réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées.

Le Comité en question a rapporté que «63 363 familles ont bénéficié d’une aide mensuelle de 2 500 dirhams, et ce, jusqu’à fin mai 2024, pour une enveloppe budgétaire de 1,2 milliard de dirhams».

Et de préciser que 56 607 familles ont pu toucher fin mai un montant de 20 millions de dirhams, en tant que premier versement pour les aider à reconstruire les logements effondrés. L'Etat marocain a engagé là 1,1 milliards de dirhams. Le deuxième versement n'a pour l'heure été touché que par moins de 7000 familles, et le troisième par moins de 1000 d'entre elles.

Les données officielles communiquées par le site marocain Medias 24 le 18 octobre 2023 indiquaient 2,8 millions d’habitants sinistrés et 2 960 décès.