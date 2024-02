France : menacé d'une déchéance de nationalité, Kémi Séba dénonce une «réaction néocoloniale»

L'activiste panafricain franco-béninois Kémi Séba a dévoilé ce 29 février la procédure de déchéance de nationalité française initiée contre lui par les autorités françaises. Il y voit une illustration de la «nature négrophobe systémique» de celles-ci.

«Le gouvernement français, dépassé par le succès de notre combat anticolonialiste auprès des masses africaines et diasporiques craque, et dans un réflexe negrophobe désespéré dont il a le secret, veut en réaction, me retirer la nationalité française», a déclaré ce 29 février le militant panafricaniste Kémi Séba sur les réseaux sociaux.

L’intellectuel franco-béninois, président de l'ONG Urgences panafricanistes, a divulgué le courrier de la Direction des étrangers en France, relevant du ministère français de l’Intérieur. Dans celui-ci, l’administration française évoque une «alerte des services de sécurité» pointant «divers agissements» dans les pays d’Afrique de l’Ouest visant à «attiser un sentiment anti-français».

Invoquant l’article 23.7 du code civil, celle-ci accuse Kémi Séba d’une «déloyauté manifeste à l’égard du pays dont [il a] la nationalité», le notifiant d’un projet de perte de la nationalité française.

Séba interdit de circuler aux Antilles ?

Kémi Séba estime que les autorités françaises veulent lui «interdire de circuler auprès de la diaspora en Europe et surtout aux Antilles», où il est particulièrement suivi par un public d’afro-descendants, selon ses termes. Et celui-ci de remarquer : «Comme si avec internet, on avait uniquement besoin de se déplacer pour toucher le cœur des gens…»

«Vous ne comprenez donc toujours pas que plus vous me persécutez, plus mon message politique gagne en popularité», poursuit-il encore.

Kémi Séba a par le passé indiqué être né en France, ne pas l’avoir choisi, et y avoir vécu 30 ans.

«Nature négrophobe systémique»

Il fustige désormais une «réaction profondément néocoloniale», illustrant la «nature négrophobe systémique» de gouvernement français, et synonyme pour lui de «décoration de guerre», en raison de son travail de «déconstruction de la Françafrique».

«Vous avez commencé vos persécutions contre moi il y a 20 ans. Vingt ans plus tard, je suis l’une des voix politiques africaines les plus populaires de son temps», ajoute-t-il, avant de prévenir : «Nous nous retrouverons au sommet des institutions d’ici quelque temps…Souvenez-vous-en…»