Une université russe signe un accord pour former des centaines d’étudiants ghanéens

Dans le cadre d’un programme de bourses d’étude de cinq ans, l’Université russe de l’Amitié des peuples à Moscou va accueillir près de 600 jeunes Ghanéens.

Cet article a été initialement publié par RT International.

L’Université russe de l’Amitié des peuples Patrice Lumumba, également appelée RUDN, a lancé une nouvelle initiative dans la sphère de l’éducation : elle va offrir des bourses d’étude à des centaines d’étudiants du Ghana.

Le programme de cinq ans a été finalisé lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 2 février à Accra, la capitale de ce pays d’Afrique de l’Ouest, entre l’Université RUDN et l’Asian African Consortium (AAC), une succursale du groupe Jospong.

Conformément à l’accord, chaque année de 2024 à 2029, 120 bénéficiaires suivront des formations à l’Université RUDN pour obtenir un diplôme dans différents domaines, notamment l’agriculture, les technologies de l’information, la gestion des déchets et le changement climatique.

Le porte-parole du Parlement ghanéen, Alban Kingsford Sumana Bagbin, qui assistait à la cérémonie de signature, a salué cette initiative comme «le début de grandes choses à venir», ajoutant que Moscou avait toujours été un ami pour Accra.

Le ministre ghanéen de l’Éducation, Yaw Osei Adutwum, a décrit ce partenariat comme novateur et unique, car il implique un acteur du secteur privé qui joue un rôle moteur dans ce projet à grande échelle de bourses d’études supérieures.

«Nous cherchons à établir un lien entre l’enseignement supérieur en Afrique et les entreprises industrielles, de sorte que le système d’éducation et le processus éducatif favorisent la formation de spécialistes qui pourront sans encombre entrer sur le marché du travail grâce à une panoplie de savoir-faire théoriques et pratiques», a déclaré Masamba Kakh, un représentant de l’Université RUDN.

En novembre 2022, Moscou a élargi de 75 à 110 le quota de bourses d’études pour les étudiants ghanéens qui souhaitent étudier la médecine et l’ingénierie au sein des universités russes. Cette initiative répond à l’engagement, pris lors du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi en 2019, de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de l’éducation entre la Russie et les nations africaines, notamment le Ghana.

L'ambassade s'engage à assurer un traitement rapide des dossiers

En juin dernier, l’ambassadeur de Russie au Ghana, Sergueï Berdnikov, a annoncé que plus de 900 Ghanéens poursuivaient à l’heure actuelle des programmes de licence, de master et de spécialisation en Russie, dont plus de 300 bénéficient de bourses d’étude complètes.

Au cours de la cérémonie qui s'est tenue à Accra le 2 février, Sergueï Berdnikov a promis d’assurer un traitement rapide à l’ambassade des documents des bénéficiaires de bourse dans le cadre de l’accord entre l’Université RUDN et l’AAC, afin de leur permettre de partir faire leurs études.

Joseph Siaw Agyepong, le président exécutif du groupe Jospong, a également annoncé la volonté du groupe d’offrir des perspectives d’emploi aux étudiants après la fin de leurs études en Russie afin de «développer le Ghana ensemble».