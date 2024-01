Lavrov réunit les sherpas des BRICS et plaide pour la «transformation en profondeur des relations internationales»

Ce 31 janvier, Sergueï Lavrov s'est exprimé à Moscou lors de la première réunion des sherpas et des sous-sherpas des BRICS dans le cadre de la présidence russe de l'organisation. Il a opposé les principes de cette organisation au monde unilatéral occidental.

Lavrov : les BRICS reflètent « la mise en place d'un monde multipolaire plus démocratique et plus juste »

Les BRICS visent une «transformation en profondeur des relations internationales», un monde «plus démocratique et multipolaire, reflétant la diversité culturelle et le droit de chaque peuple à disposer de lui-même», a déclaré le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov le 31 janvier lors d’une première réunion des sherpas des BRICS.

«Les pays occidentaux cherchent à maintenir leur domination… ou ce qu’il en reste», a dénoncé ensuite le chef de la diplomatie russe, après en avoir joui «pendant 500 ans». «Cette domination a reposé sur les guerres coloniales et l’exploitation des autres peuples», a-t-il encore ajouté.

Fustigeant la politique occidentale actuelle au Moyen-Orient et la guerre hybride menée via l’Ukraine contre la Russie, Lavrov a regretté l’absence de solution de paix. Pour l’Ukraine, la «Formule Zelensky» n’est selon lui «rien d’autre qu’un ultimatum adressé à la Fédération de Russie». Ainsi a-t-il regretté que l’Occident ait écarté les propositions des pays «du Sud», notamment de la Chine, de l’Afrique du Sud et du Brésil.

Lavrov dénonce les tentatives occidentales d'écarter toute formule de paix alternative au plan Zelensky

«Il n’est pas possible de défendre ses intérêts aux dépens de ceux des autres», a-t-il fait valoir, ajoutant : «c’est ce que nous faisons au sein des BRICS». «La présidence russe veut une réponse collective pour assurer la sécurité et la paix en faveur d’un avenir plus radieux », a-t-il ajouté, plaidant pour un rejet du «système de blocs » et pour «le principe de respect mutuel, suivant la charte de l’ONU qui induit des Etats souverains et égaux».

La diplomatie indienne, exemple de multipolarité

«Nous visons l’équilibre des intérêts», a-t-il poursuivi, évoquant l’ «exemple» du sommet du G20 à New Delhi, où les participants ont réussi à «un document, notamment dans sa partie géopolitique qui reflète l’état objectif de la politique internat», en dépit des tentatives occidentales.

Evoquant entre aux le projet chinois des routes de la soie, Lavrov a prédit l’accélération des projets régionaux et sous-régionaux. Un développement selon lui prometteur, contrastant avec l’unilatéralité occidentale : «les instruments que les pays occidentaux ont promu, comme le dollar décrit comme un bien planétaire, sont des principes qui peuvent être subitement transformés en instruments de contrainte ».

Et Lavrov de conclure, décrivant cette régionalisation comme, au contraire, un «reflet naturel de la vie».