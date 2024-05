Russie : Poutine enjoint les responsables politiques à «travailler exactement» comme les soldats au front

Lors d’une réunion élargie du Conseil d'État et du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, le président russe a estimé ce 29 mai que les autorités du pays devaient travailler sur leurs projets avec autant d’ardeur que les soldats au front, soulignant que les citoyens évalueraient les performances de leurs actions.

Les autorités doivent travailler aussi dur que l'armée russe travaille en première ligne, a déclaré le président Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil du développement stratégique et des projets nationaux et des commissions du Conseil d'État chargées du développement socio-économique.

«Nous sommes tous ensemble, tous ceux qui sont assis ici et toutes vos équipes sur le terrain, tout le monde doit travailler exactement comme nos gars travaillent en première ligne», a-t-il déclaré.

Le dirigeant russe a estimé qu'il était nécessaire de travailler constamment et durement, tout en comprenant où se trouve la Russie aujourd'hui dans son histoire. Et c'est sur cette base que les responsables gouvernementaux doivent construire des buts, des objectifs et le style même de leur travail. «Vous et moi savons, tout le monde le sait, que les principales tâches de l'avenir du pays sont en grande partie résolues sur la ligne de contact militaire. Nous ne devons jamais l'oublier», a rappelé Vladimir Poutine.

Le président russe a chargé ses interlocuteurs d'élaborer et de coordonner de nouveaux projets nationaux d'ici la fin de l'été. Dans le même temps, il a noté qu'à l'avenir, ils seraient complétés par d’autres initiatives.

Les résultats seront évalués par la population, non par le volume de dépenses, prévient Poutine

«La vie fera ses propres ajustements, c'est naturel, mais nous pouvons désormais dire que les dépenses consacrées aux projets nationaux deviendront le cœur de la partie la plus importante du budget de développement aux niveaux fédéral et régional, et donc une orientation clé à tous les niveaux du gouvernement», a déclaré Vladimir Poutine. Celui-ci a également souligné que la partie financière des projets nationaux devait être réglée en détail.

En outre, le chef de l'État a souligné qu'un travail significatif pour atteindre les objectifs nationaux n'était pas mené dans les bureaux, mais sur le terrain, dans les régions, dans les villes et villages du pays. Il a demandé aux membres du gouvernement d'analyser soigneusement les propositions des sujets pour la préparation de nouveaux projets nationaux et, en substance, d'inciter les ministères à impliquer activement les régions, la société et les entreprises dans leur travail.

«Nous évaluerons les résultats des projets nationaux non pas en fonction du nombre d'événements organisés ou du montant des fonds dépensés, mais en fonction de la manière dont les objectifs de développement nationaux sont atteints, de la manière dont la vie des gens change réellement et, bien sûr, de la manière dont les citoyens eux-mêmes évaluent ces changements», a ajouté Vladimir Poutine.

Le chef de l'État russe a appelé les participants à la réunion à partir de ces considérations fondamentales. Il a également rappelé que la principale priorité du développement du pays était la préservation de la population et le bien-être des familles russes.