Kharkov : l'armée russe annonce la libération de Berestovoïé

Les troupes russes ont pris le contrôle du village de Berestovoïé, à la lisière des frontières de la région de Kharkov et de celles du Donbass. Selon l’agence TASS citant des sources sécuritaires russes, un entrepôt militaire était caché dans l’hypermarché détruit par une frappe à Kharkov.

«Les unités du groupe de troupes Ouest, à la suite d'opérations militaires réussies, ont libéré le village de Berestovoïé», indique le rapport quotidien de la Défense russe, ce 26 mai. Il s’agit de la cinquième localité dont les troupes russes prennent le contrôle cette semaine sur l’ensemble du front.

Le journaliste du Bild Julian Röpcke, partisan de l’Ukraine, avance que les troupes russes ont aussi pris les villages d’Ivanovka et de Kyslivka ce 26 mai, tous deux situés dans la région de Kharkov et voisins de Lougansk, mais aussi d’Oumanskoïé, dans la région de Donetsk, après selon lui six semaines de combats. La situation serait selon le journaliste, « extrêmement tendue pour l’armée ukrainienne » à Krasnohorivka, que l’armée russe contrôlerait à 60%.

De «nouvelles perspectives intéressantes» pour les troupes russes

L’armée ukrainienne, de plus en plus en difficulté depuis l’échec de sa contre-offensive de l’été 2023, subit depuis le 10 mai une offensive russe dans la région de Kharkov, qui a bousculé leurs lignes de défense, les contraignant à dépêcher des renforts et ainsi à étirer leurs lignes de défense. Le média russe Tva Maïora estime que la situation se «rapproche» de la guerre de positions, mais ouvre «de nouvelles perspectives intéressantes» pour les troupes russes «ailleurs», soulignant de nombreuses actions russes en maints endroits du front.

Des actions offensives sont notamment signalées par le média russe Rybar dans le secteur d’Avdeïevka, dans les villages de Soloviové et Arkhangelskoïé, dont la libération a été annoncée hier 25 mai par la Défense russe.

Hypermarché détruit à Kharkov : un entrepôt militaire visé, selon TASS

L’Ukraine a de son côté accusé la Russie d’avoir frappé un hypermarché à Kharkhov, avançant le chiffre de 14 morts. L’agence TASS, citant une source sécuritaire russe, rapporte que cette frappe visait un « entrepôt militaire et un poste de commandement » cachés dans le bâtiment.

Face à cette pression russe sur le front, qui s'accompagne d'une campagne de frappes sur les infrastructures énergétiques en représailles d'attaques de drones sur les raffineries russes, les autorités ukrainiennes ont notamment enjoint leurs soutiens occidentaux à autoriser l’élargissement des frappes sur le territoire russe, menées avec les armes qu’ils leur fournissent.