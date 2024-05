Vladimir Poutine se rendra en Chine les 16 et 17 mai à l'invitation de Xi Jinping

Le Kremlin a confirmé ce 14 mai la visite prochaine du président russe en Chine, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping. La signature d'une déclaration commune et de documents bilatéraux a été annoncée.

«À l'invitation du président chinois Xi Jinping, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine effectuera une visite d'État en République populaire de Chine les 16 et 17 mai 2024, ce qui constituera son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction», indique ce 14 mai le Kremlin.

La présidence russe précise que les deux dirigeants discuteront «en détail de toute une série de questions liées au partenariat global et à l'interaction stratégique» ainsi que des «questions internationales et régionales les plus urgentes».

La signature d’une déclaration commune à Moscou et Pékin et de documents bilatéraux est aussi prévue. La Kremlin n’a pas encore précisé la teneur des textes.

Poutine et Xi Jinping célébreront par ailleurs le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre leurs pays et l'ouverture des Années de la culture de la Russie et de la Chine.

Le président russe se rendra à Pékin, mais également à Harbin, au nord de la Chine, où il participera à la cérémonie d'ouverture de la huitième EXPO russo-chinoise et du quatrième Forum de coopération interrégionale russo-chinois.

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie a accru ses débouchés vers la Chine. Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur bonne entente en dépit des pressions occidentales. Le dirigeant russe s'était déjà rendu à Pékin en octobre 2023, à l'occasion du IIIe forum des nouvelles routes de la soie.

Le président chinois revient d’une tournée européenne, où il s’est rendu en France, en Serbie et en Hongrie. Le président chinois a appelé le 6 mai dernier à Paris à l’organisation d’une conférence de paix pour l’Ukraine, reconnue par Kiev et Moscou.