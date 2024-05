Russie : au moins huit blessés dans une attaque ukrainienne sur Belgorod

Huit personnes ont été blessées dans la nuit du 8 au 9 mai dans une attaque ukrainienne sur la ville russe de Belgorod et dans ses environs, selon les données préliminaires annoncées par le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

«La ville et le district de Belgorod ont été visés par une attaque aérienne des forces armées ukrainiennes», a indiqué ce 9 mai le gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

« Des immeubles résidentiels et des voitures ont été directement touchés », a-t-il poursuivi. «Huit personnes ont été blessées : sept adultes et une enfant», a-t-il encore ajouté. Cinq de ces victimes, dont une fillette de 11 ans, ont été blessées par du shrapnel et ont été hospitalisées, et les trois autres ont été soignées sur place, selon le gouverneur. En tout, 19 immeubles et 37 véhicules ont été endommagés à Belgorod, alors que quatre maisons ont été touchées dans le village de Dubovoïé.

Le ministère russe de la Défense a rapporté que Belgorod avait été attaquée par des lanceurs de roquettes multiples RM-70 Vampire ukrainiens. La défense aérienne russe a abattu 15 roquettes et un drone au-dessus de la région et deux drones dans la région de Briansk, également proche de l'Ukraine, et trois autres drones dans la région de Koursk.

Frontalière de l’Ukraine, la région russe de Belgorod est régulièrement visée par des tirs de l’artillerie et des drones ukrainiens. Le 7 mai, un attaque ukrainienne a tué sept civils et en a blessé 35 autres. Belgorod avait surtout été endeuillée par une frappe ukrainienne ayant fait 25 morts et une centaine de blessés, le bombardement le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début du conflit.

Des attaques qui coïncident avec la fête russe de la Victoire

Environ six drones ont été neutralisés dans la région russe de Krasnodar. Plusieurs d'entre eux sont tombés sur un dépôt pétrolier, provoquant un incendie, a indiqué l'état-major de la région de Krasnodar, cité par RIA Novosti. L’incendie a été maîtrisé, a déclaré le ministère des Situations d’urgence, toujours selon RIA.

Les gouverneurs des régions de Koursk et de Briansk, Roman Starovoït et Alexandre Bogomaz, ont rapporté que des attaques de drones dans leurs régions n’avaient fait ni victimes ni dégâts.

Ces attaques ukrainiennes coïncident avec la fête de la Victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie, fêtée le 9 mai avec une grande parade militaire sur la place Rouge à Moscou.