Vladimir Poutine a été investi ce 7 mai président de la Fédération de Russie au Kremlin. «Ensemble, nous remporterons la victoire», a-t-il déclaré lors de son discours.

Diriger la Russie est «un devoir sacré», a déclaré ce 7 mai Vladimir Poutine lors de son investiture dans la salle Andreïevski du Kremlin. Le président russe a prêté serment en posant la main sur la Constitution, s'engageant à protéger les droits et les libertés des citoyens et à défendre la souveraineté et l'intégrité de l'État.

Vladimir Poutine a d’abord prêté serment pour un cinquième mandat à la tête du pays. «Nous sommes un peuple uni et grand, et ensemble nous surmonterons tous les obstacles. Ensemble nous gagnerons», a-t-il ensuite déclaré.

«Nous traverserons cette période difficile avec dignité et deviendrons encore plus forts, a assuré le président russe, disant «regarder vers l'avant avec confiance».

«Nous déterminerons le destin de la Russie par nous-mêmes et seulement par nous-mêmes, pour le bien des générations actuelles et futures», a-t-il encore souligné.

Le président russe a jugé «possible» une discussion avec les Occidentaux, estimant qu’une telle possibilité était «leur choix». «S’ils sont prêts à discuter avec nous sans imposer leur volonté, mais dans le respect de nos droits, nous continuerons de travailler [avec eux]».

«Il faut garder à l’esprit les leçons de l’histoire et des temps de troubles, et vouloir un développement stable», a-t-il poursuivi, faisant l’éloge de la stabilité et de l’indépendance, de l’ordre et du courage.

«Ensemble, nous remporterons la victoire», a-t-il promis en conclusion.

Vladimir Poutine est devenu président de la Russie le 7 mai 2000. Il a été président du gouvernement russe de 2008 à 2012 durant la présidence de Dmitri Medvedev. Il a été réélu en mars 2024 avec 87% des voix.