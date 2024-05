Moscou : répétition finale du défilé de la Victoire sur la Place Rouge

70 unités ont participé à la répétition générale du défilé de la Victoire sur la place Rouge, quelques jours avant les célébrations traditionnelles du 9 mai.

La répétition finale du défilé de la Victoire s'est terminée à Moscou ce 5 mai sur la Place Rouge qu'ont traversée plusieurs régiments, des éléments de l'Opération militaire spéciale, les cadets de Souvorov et de la marine de Nakhimov et des unités féminines et de cosaques, ainsi qu'un convoi mécanisé. Deux groupes d'aviation ont conclu l'exercice : les voltigeurs des Chevaliers russes en Su-30SM et six chasseurs Su-25, laissant dans le ciel de Moscou les couleurs du drapeau russe.

Les musiciens militaires interprétant «Les Adieux aux Slaves» concluaient le cortège.

9 000 militaires attendus le 9 mai

9 000 soldats pour 75 unités dont les blindés et l’aviation participeront au défilé pour le 79ème anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie, a indiqué le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.



L'administration présidentielle a convié 6 800 personnes au défilé qui se tient dans un contexte militairement favorable à la Russie en Ukraine, avec les troupes russes à l'offensive sur l'ensemble du front dont l'avance libère chaque jour de nouvelles localités.

L'ambiance était déjà victorieuse le 1er mai dernier à Moscou avec l'ouverture de l'exposition des blindés occidentaux capturés sur le front, dont des épaves de chars d'assaut Abrams et Leopard 2 envoyés par Washington et Berlin à Kiev censés permettre à l'Ukraine de percer les lignes russes l'été dernier.