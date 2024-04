Croissance russe : «les prévisions les plus optimistes ont été dépassées», estime Poutine

Lors d'une réunion ce 27 avril, portant sur les questions économiques, le président russe a fait part de prévisions économiques envisageant une croissance de plus de 3% du PIB de la Russie d'ici la fin de l'année.

Le PIB russe devrait s'accroitre de «plus de 3%» d'ici la fin de l'année, a déclaré ce 27 avril le président Vladimir Poutine lors d'une réunion consacrée aux questions économiques.

«La situation actuelle de l'économie nous permet d'améliorer les prévisions concernant son développement. De nombreux experts affirment déjà que d'ici la fin de cette année, le PIB de la Russie pourrait augmenter de plus de trois pour cent», a annoncé le chef d'État russe.

Le dirigeant russe a précisé qu'en janvier et février, le PIB avait augmenté de six pour cent. «Depuis le début de l'année, les prévisions les plus optimistes ont été dépassées» s'est félicité Vladimir Poutine, précisant que ces chiffres demeuraient susceptibles d’être corrigés.

Le 19 avril, lors d'une réunion du Comité monétaire et financier international, le ministre russe des Finances Anton Silouanov avait déclaré que le taux de croissance de l'économie russe en 2024 devrait se maintenir à son niveau de 2023, à savoir 3,6%.

Les recettes non pétrolières et gazières en hausse de 43%, annonce Poutine

Vladimir Poutine a également noté qu'en février la production industrielle avait augmenté de 8,5%, sensiblement plus qu'en janvier où l'augmentation était de 4,6%. Les industries manufacturières affichent des taux plus élevés. Leur dynamique en janvier était de plus 7,5% et en février de plus 13,5%.

«Dans ce contexte, l'inflation ralentit progressivement, ainsi que, ce qui est particulièrement important, les anticipations d'inflation, y compris les attentes des citoyens, c'est-à-dire leurs évaluations et hypothèses concernant le comportement des prix à l'avenir», a déclaré le chef du Kremlin.

Le président russe a ajouté qu'au premier trimestre, les recettes non pétrolières et gazières avaient augmenté de 43% et qu'en général, les recettes du budget fédéral au cours des trois derniers mois avaient augmenté de «plus d'une fois et demie» par rapport à l'année écoulée.