Les sanctions sur l'aluminium russe affecteront Londres et Washington, prévient Moscou

Les nouvelles sanctions américano-britanniques sur l'aluminium, le cuivre et le nickel russes, impacteront Washington et Londres, prévient Moscou. Les États-Unis ne représentent que 0,5 % des exportations russes et la Grande-Bretagne 0,003 %, mais les mesures anglo-saxonnes ont déjà fait augmenter les prix, selon Le Kremlin.

Les nouvelles sanctions antirusses de Washington et de Londres, notamment une interdiction sur l'importation d'aluminium, de cuivre et de nickel, frapperont ceux qui les imposeront, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Nous les considérons [les sanctions, NDLR] comme absolument illégales. Et nous pensons que ces sanctions sont en tout cas une arme à double tranchant et qu'elles porteront atteinte aux intérêts de ceux qui les imposent», a-t-il poursuivi.

La Russie pourra se passer des importations américaines et britanniques

Aussi a-t-il signalé que les prix s'étaient déjà élevés à la suite de l'introduction de ces sanctions. À 9h43, heure de Moscou, les prix de l'aluminium ont augmenté de 5,44%, atteignant 2 616 dollars la tonne, relève RIA Novosti. Le prix avait atteint un record en juin 2022, avec 2 725 $.

Vendredi 12 avril, le Trésor américain a annoncé l'interdiction d'importer dans le pays de l'aluminium, du cuivre et du nickel d'origine russe. Le Royaume-Uni s'est également joint aux sanctions américaines.

Selon l’analyse par RIA Novosti des données de la plateforme Comtrade de l’ONU, les États-Unis ont acheté l’année dernière pour 50,8 millions de dollars d’aluminium russe et pour 26,5 millions de dollars de nickel. La Grande-Bretagne a importé pour 432 000 dollars d’aluminium, 53 000 dollars de cuivre et 27 000 dollars de nickel russes.

Dans le même temps, selon les données actuellement disponibles citées par RIA Novosti, la Russie a fourni aux marchés internationaux pour au moins 14,5 milliards de dollars de ces métaux. Ainsi, les États-Unis représentent 0,5 % des exportations russes et la Grande-Bretagne 0,003 %.

D'autres pays ont acheté pour 6,1 milliards de dollars d'aluminium russe et pour 5,5 milliards de dollars de cuivre, les plus gros achats de ces deux métaux ayant été faits par la Chine, la Turquie et l'Allemagne. La Russie a vendu l'année dernière pour 2,9 milliards de dollars de nickel, les principaux importateurs étant la Finlande, la Chine et l'Allemagne.