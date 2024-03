Attentat terroriste au Crocus City Hall : premières réactions internationales

Suite à l’attentat terroriste survenu le 22 mars au Crocus City Hall, qui a couté la vie à au moins 60 personnes et en a blessé plus d'une centaine d’autres, des chancelleries ont réagi à travers le monde.

Le 22 mars, plusieurs chefs d’État ont condamné l’attentat terroriste au Crocus City Hall et présenté leurs condoléances au peuple et au gouvernement russe. «J'exprime mes plus sincères condoléances aux citoyens et aux dirigeants de la Fédération de Russie, en espérant que les terroristes seront traduits en justice le plus rapidement possible et que cela ne se reproduira plus», a déclaré le 22 mars le président de la Serbie, Alexandar Vucic, sur TV Prva.

«Avec notre invariable affection fraternelle et solidaire, nous exprimons notre condamnation, rejet et répudiation les plus énergiques de ces méthodes qui ont déjà causé, à travers le monde, douleur, souffrance et pertes à tant de familles de la communauté humaine», ont pour leur part déclaré le président du Nicaragua Daniel Ortega et sa vice-présidente Rosario Murillo, dans une lettre adressée à Vladimir Poutine. «Nous exprimons notre soutien au président Vladimir Poutine et nous élevons la voix pour rejeter catégoriquement tout acte de violence», a déclaré le président vénézuélien Nicolas Maduro, dans un message posté sur X.

Le Conseil de sécurité condamne un «attentat terroriste odieux et lâche»

«La présidence exprime sa vive condamnation», a déclaré le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas, réaffirmant «le rejet par le président Abbas du terrorisme». Même ton du côté d’organisations internationales, à commencer par les Nations unies, dont le secrétaire général, Antonio Guterre. Celui-ci «condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée aujourd'hui dans une salle de concert près de Moscou» a déclaré dans un communiqué son porte-parole adjoint, Farhan Haq. «Le secrétaire général transmet ses condoléances aux familles en deuil ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie», a-t-il ajouté.

Plus tard dans la soirée, dans un communiqué relayé par la diplomatie russe, le représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations unies, Dmitri Polyansky, a annoncé que les membres du Conseil de sécurité avaient condamné «l'attentat terroriste odieux et lâche» perpétré à Moscou.

«La tragédie résonne avec douleur dans nos cœurs», a déclaré le secrétaire général de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), Imangali Tasmagambetov. «Nous condamnons fermement ce crime cruel et injustifiable», a-t-il ajouté dans un courrier adressé au président russe.

Macron «condamne fermement l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique»

Côté occidental, la présidence française a annoncé qu’Emmanuel Macron «condamne fermement l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique». Un ton plus tranché que celui de la diplomatie française. «Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et blessés et au peuple russe» avait déclaré plus tôt dans la soirée le Quai d’Orsay, avant de conclure : «toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux».

«L'horreur du massacre de civils innocents à Moscou est inacceptable», a réagi la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Au-delà des chefs d’État et de gouvernements, des chancelleries se sont jointes aux condamnations. «L'Union européenne condamne toute attaque contre des civils. Nos pensées vont à tous les Russes concernés», a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano. Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances suite à l'attaque terroriste perpétrée au Crocus. «Nous sommes consternés», a déclaré sur X le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que «l'Espagne condamne toute forme de violence»,

«La République arabe d'Égypte condamne dans les termes les plus fermes la fusillade», a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le ministère égyptien des Affaires étrangères. «Le gouvernement et le peuple égyptiens expriment leurs sincères condoléances et leur sincère sympathie au gouvernement et au peuple russe amis dans cette douloureuse tragédie, ainsi qu'aux familles des victimes», a-t-il assuré. «Attristé par les évènements tragiques de ce soir à Moscou. Nous pensons avec émotion aux familles des victimes et à tous ceux qui sont affectés», a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz, sur X. «Nous déplorons la perte regrettable de vies humaines et rejetons tout acte de violence contre la vie des civils», a déclaré le ministère mexicain des Affaires étrangères sur X.

«Les images sont tout simplement horribles», réagit la Maison Blanche

D’autres chancelleries ont fait preuve de davantage de retenue, en matière de condamnation des actes en eux-mêmes. «Nos pensées vont aux familles des victimes à qui nous présentons nos plus sincères condoléances», a déclaré le ministère grec des Affaires étrangères, «choqué par les terribles images» venant de Moscou.

«Les images de l’horrible attaque contre des innocents à l’hôtel de ville de Crocus à Moscou sont horribles», a déclaré sur X le ministère allemand des Affaires étrangères, parmi les premiers à réagir en Occident. «Le contexte doit être rapidement clarifié. Nos plus sincères condoléances vont aux familles des victimes», a-t-il ajouté.

«Les images sont tout simplement horribles» a commenté pour sa part, lors d’une conférence de presse, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. «Nos pensées, évidemment, vont aller aux victimes de cette terrible attaque», a-t-il ajouté.

Dans la soirée du 22 mars, des hommes ont ouvert le feu dans une salle de spectacle de au Crocus City Hall, dans la proche-banlieue de Moscou. Selon le Comité d'enquête, plus de 60 personnes ont été tuées. Un bilan qui, selon les enquêteurs, pourrait s'alourdir. Plus tôt, un premier bilan des Services de sécurité russes (FSB) avait fait état de près de 40 morts de plus de 100 blessés.