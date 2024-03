Attentat terroriste à Moscou : le Conseil de sécurité des Nations unies condamne un acte «odieux et lâche»

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné l'attaque terroriste perpétrée le 22 mars au Crocus City Hall. Les pays siégeant au Conseil ont également appelé à traduire en justice les auteurs, organisateurs et sponsors de ce crime, ainsi qu'à coopérer avec la Russie.

«Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné l'attentat terroriste odieux et lâche perpétré contre une salle de concert de Krasnogorsk, dans la région de Moscou» stipule un communiqué dont le texte a été cité par le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky.

«Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple russe et ont souhaité aux victimes un prompt et complet rétablissement», ajoute ce texte relayé par la chaine Telegram du ministère russe des Affaires étrangères.

«Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de demander des comptes aux auteurs, organisateurs, financiers et sponsors de ces actes criminels de terrorisme et de les traduire en justice», stipule encore le communiqué.

Toujours selon cette source, les pays siégeant au Conseil ont «appelé tous les États, conformément à leurs obligations en vertu du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à coopérer activement avec le gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu'avec toutes les autres autorités compétentes à cet égard».

Antonio Guterres «condamne dans les termes les plus forts» l'attentat à Moscou

Plus tôt, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a «condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste», avait indiqué son porte-parole adjoint. «Le secrétaire général transmet ses condoléances aux familles en deuil ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie», a ajouté dans un communiqué Farhan Haq.

En début de soirée, plusieurs hommes ont ouvert le feu dans la salle de concert d’un centre commercial de la proche banlieue de Moscou, avant de parcourir les galeries commerciales armes à la main. Selon un premier bilan annoncé par les Services russes de sécurité (FSB) près de 40 personnes auraient été tuées et plus d’une centaine d’autres blessées.