Groupes de saboteurs : «Nous les punirons sans prescription, où qu'ils se trouvent», prévient Poutine

Lors d’une allocution devant les responsables du Service fédéral de sécurité (FSB), Vladimir Poutine a ordonné d’identifier et de «punir» les combattants russes pro-Kiev qui ont tenté, à plusieurs reprises ces derniers jours, de pénétrer en Russie.

Vladimir Poutine s’est adressé ce 19 mars aux responsables du Service fédéral de sécurité (FSB). Au lendemain des présidentielles, le chef de l’État russe a salué «le professionnalisme et le courage» des agents du FSB, notamment dans la lutte contre les tentatives d’ingérences étrangères durant les élections présidentielles.

Le président russe est revenu sur les tentatives d’incursions dans les régions frontalières de Koursk et Belgorod, menées depuis l’Ukraine ces derniers jours, ordonnant que leurs auteurs soient identifiés et punis. «Quand j’ai parlé de ces traîtres, j’ai demandé […] de ne pas oublier qui ils sont, de les identifier en les nommant, nous les punirons sans délai de prescription, où qu'ils se trouvent», a déclaré Vladimir Poutine.

Le 19 mars, un représentant de ces combattants se revendiquant russes, présents dans les rangs ukrainiens, répondant à l'alias Fortouna, déclarait à la télévision ukrainienne que l'un de leurs objectifs militaires était de «forcer le transfert des troupes russes du front» vers la frontière afin de la défendre. Ces combattants sont proches des mouvances néo-nazies. Le 17 mars lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine estimait leur nombre à 2 500, ajoutant que 800 d'entre eux avaient été éliminés.

«Nous ne le pardonnerons jamais»

«Je vous demande d’attribuer suffisamment d’attention à cette activité afin d’en faire passer l’envie à quiconque», a poursuivi le président russe. «Nous nous souvenons de ce que les soldats de Vlassov ont fait sur le sol soviétique, et à ceux-ci non plus nous ne le pardonnerons jamais», a déclaré Vladimir Poutine, évoquant les traîtres de nationalité russe ayant combattu dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Les citoyens de la Russie comptent sur votre fiabilité», a également déclaré Vladimir Poutine. «Le peuple de notre pays attend du FSB – de tous les services spéciaux de la Russie – une concentration hors du commun, des résultats et des actions déterminées», a affirmé le président russe.

Attaques ukrainiennes : 16 morts et 98 blessés à Belgorod

Entre le 12 et le 14 mars, la Défense russe a annoncé avoir repoussé plusieurs tentatives d’incursions ukrainiennes dans les régions frontalières de Koursk et Belgorod. Ces offensives terrestres, repoussées par l’armée russe et le FSB, ainsi que les bombardements menés depuis l’Ukraine, ont fait 16 morts et 98 blessés en une semaine dans la région de Belgorod, selon les autorités locales. Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a annoncé ce 19 mars lors d'une réunion du Présidium du Conseil général de Russie unie l’évacuation d’«environ 9 000» enfants.

Le 15 mars, au premier jour des élections présidentielles en Russie, Vladimir Poutine avait déclaré lors d’un Conseil de sécurité que ces tentatives visant à «saboter» le processus électoral ne resteraient pas «sans réponse».