Russie : tentatives d'incursions ukrainiennes dans les régions de Koursk et de Belgorod

Les forces russes ont repoussé des «groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens» dans les régions frontalières de Koursk et de Belgorod, ont indiqué la Garde nationale, l'armée russe et les autorités locales ce 14 mars.

Des combats sont en cours ce 14 mars dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, entre les forces russes et des troupes ukrainiennes, a annoncé la Garde nationale russe, qui affirme avoir repoussé cette attaque.

«Les unités de la Rosgvardia participent à l'action de contrer une attaque de groupes de diversion ennemis près de la localité de Tiotkino, dans la région de Koursk», a-t-elle déclaré sur Telegram.

Une information évoquée plus tôt dans la matinée par le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït : «Les terroristes ukrainiens n'abandonnent pas leurs tentatives d'entrer sur notre territoire avec leurs DRG dans la région du village de Tiotkino. Mais les soldats du service des frontières du FSB de Russie et des forces armées de la Fédération de Russie ne leur ont pas permis et ne leur permettront pas de le faire.»

L'armée russe a ensuite rapporté qu'une tentative ennemie avait aussi été déjouée dans la région de Belgorod, près du village de Spodariouchino.

Des offensives contre ces régions, menées par des unités venant d'Ukraine, ont déjà eu lieu l'avant-veille, alors que les attaques de drones se multiplient par ailleurs dans la région.

Ces tentatives ukrainiennes interviennent alors que les élections présidentielles russes sont prévues du 15 au 17 mars.