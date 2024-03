Russie: le SVR accuse Washington de vouloir manipuler le taux de participation aux élections présidentielles

Des ONG américaines ont reçu de l’administration Biden l’instruction de faire baisser le taux de participation aux élections présidentielles russes, selon le SVR. A cette menace d'ingérence s'ajoute celle des cyberattaques visant le système de vote électronique.

«À l'instigation de Washington, des appels se répandent sur les ressources Internet de l'opposition pour que les citoyens de la Fédération de Russie ignorent les élections», a alerté ce 11 mars le Service russe de renseignement extérieur (SVR).

Selon ce dernier, «l'administration Biden confie aux ONG américaines la tâche de réduire la participation aux prochaines élections présidentielles russes du 15 au 17 mars».

A cela s’ajoute la menace de cyberattaques contre le système de vote électronique à distance. Une manœuvre qui rendrait impossible un décompte des voix, insiste le SVR.

«L'idée américaine est simple. La "réduction du taux de participation" qui en résultera donnera à l'Occident une raison de remettre en question les résultats des élections», ajoute encore le SVR.

Le service russe indique toutefois que ni Olaf Scholz en 2021, ni Emmanuel Macron en 2022, ni Georgia Meloni en 2023 n’ont été élus avec plus de 30% des voix au premier tour dans leurs pays respectifs.

Les élections présidentielles russes sont prévues les 15, 16 et 17 mars. Quatre candidats se disputent le poste de chef de l'Etat : Leonid Sloutsky, député du parti libéral-démocrate, Nikolaï Kharitonov, député du parti communiste russe, Vladislav Davankov, député du parti Nouvelles personnes et Vladimir Poutine.

L'ambassadeur des Etats-Unis déjà convoquée par la diplomatie russe

L’ambassadeur des Etats-Unis en Russie a par ailleurs été convoquée le 7 mars dernier à Moscou. Lynne Tarcy a été informée que trois ONG américaines (l’American Council for International Education, Cultural Perspectives et l’Institute of International Education), avaient été reconnues indésirables en Russie. Ces trois organisations ont bénéficié selon Moscou du soutien de l'ambassade américaine pour mettre en œuvre des «projets antirusses visant à recruter des "agents d'influence" sous couvert d'échanges éducatifs et culturels».



«Les tentatives d'ingérence, y compris les actions subversives et la propagation de désinformation dans le contexte des élections et de l'opération militaire spéciale, seront strictement et résolument réprimées, les mesures pouvant aller jusqu'à l'expulsion d'employés de l’ambassade américaine», concluait le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.