Le Kremlin salue l'appel du pape François à des négociations en Ukraine

Le porte-parole du Kremlin a accueilli avec bienveillance ce 11 mars l’appel du pape François au lancement de pourparlers de paix en Ukraine, Dmitri Peskov soulignant que telle était également la position de Moscou.

«L’idée évoquée par [le pape] est tout à fait compréhensible», a fait remarquer Dmitri Peskov ce 11 mars.

La réaction du Kremlin intervient après que le chef de l’Eglise catholique a appelé à la télévision suisse RTS à ne pas avoir «honte de négocier avant que les choses n'empirent». «Je crois que les plus forts sont ceux qui voient la situation, pensent aux gens et ont le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier», a-t-il estimé. «Négocier est un mot courageux», a-t-il ajouté.

«Vous savez que [le président russe Vladimir Poutine] a parlé à plusieurs reprises de notre volonté et de notre ouverture à résoudre nos problèmes par la négociation et c'est la voie privilégiée», a encore déclaré Peskov.

Le porte-parole a toutefois regretté que ce désir de négocier ait «récemment rencontré un rejet absolument catégorique de la part du régime de Kiev».

L'Ukraine dans une impasse ?

L’Occident et Kiev estiment en effet qu’un accord ne peut être conclu qu’aux conditions de l’Ukraine. La «formule de paix» du président Zelensky appelle au retour non négociable de tous les anciens territoires ukrainiens rattachés à la Russie et à la création d’un tribunal international pour les dirigeants russes. Une loi a aussi été édictée interdisant toute négociation avec la Russie. Des exigences que Moscou considère irréalistes.

Réagissant aux propos du Pape, sans le citer néanmoins, le président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré le 10 mars que les personnalités religieuses qui tentaient d'aider l'Ukraine sont «avec le peuple, et non à deux mille cinq cents kilomètres quelque part».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a quant à lui répondu sur X: «Notre drapeau est jaune et bleu. C'est le drapeau pour lequel nous vivons, mourrons et triompherons. Nous ne hisserons jamais d'autres drapeaux».

Ce à quoi Maria Zaharova, porte-parole de la diplomatie, a rétorqué avec ironie: «il ment comme il respire. Ils n'ont pas encore rejoint l'UE, mais ils ont déjà mis le drapeau partout». Plusieurs photos des institutions ukrainiennes ayant hissé le drapeau de l’UE accompagnent le message.