Lavrov reçoit son homologue malien, qui salue la «lecture lucide» de la Russie

Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, s'est entretenu avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, le 28 février.

Le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a été reçu ce 28 février par Sergueï Lavrov à Moscou, réitérant ainsi «l'engagement des plus hautes autorités maliennes pour renforcer la relation bilatérale stratégique entre la Russie et le Mali».

Le chef de la diplomatie russe a souligné l'aide humanitaire promise et apportée à Mali, en engrais, blé et gasoil, et réitéré que Moscou était attaché au principe «aux problèmes africains des solutions africaines», saluant l'amélioration de la situation avec la Cédéao et déclarant suivre la création de l'AES, l'alliance des Etats du Sahel.

Abdoulaye Diop, a salué ce 28 février des « avancées considérables » dans le domaine de la sécurité pour son pays, réalisées selon lui grâce à l'aide de la Russie.

«Cette relation bilatérale stratégique a permis des avancées considérables notamment dans le domaine de la sécurité», a-t-il souligné, en citant notamment la prise par l'armée malienne de la ville de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.

Les groupes rebelles à dominante touareg ont perdu le contrôle de plusieurs localités du nord du Mali fin 2023 après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal.

Le Mali salue la «lecture lucide par la Russie de la situation dans la région»

«Nous apprécions aussi la lecture lucide par la Russie de la situation dans la région qui est fondée sur la prise en compte des préoccupations des Etats et des populations», a fait valoir le chef de la diplomatie malienne, accompagné à Moscou par le ministre de la Défense du pays.

Il a remercié la Russie « qui tient ses engagements vis-à-vis du Mali», notamment sur la fourniture d'aide humanitaire et alimentaire. «Merci pour le respect des engagements qui concerne les livraisons du blé, des engrais et du gazole», a ajouté M. Diop, déclarant aussi s'opposer au néocolonialisme, aux sanctions et à l'instrumentalisation des organisations internationales.

Les militaires au pouvoir au Mali ont poussé au départ la force antijihadiste française en 2022, puis la mission de l'ONU fin 2023. Le pays s'est tourné politiquement et militairement vers la Russie qui, elle, renforce ses relations avec l'Afrique.

En juillet dernier, lors d'un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie allait livrer jusqu'à 50 000 tonnes de céréales gratuites à six pays africains, dont le Mali.