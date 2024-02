Une immigration fondée sur les valeurs traditionnelles : Poutine juge l’idée «pertinente»

Le président russe a dialogué, le 20 février au Forum «des idées fortes pour une nouvelle époque», avec une étudiante italienne lui ayant soumis l’idée de conditionner et d’encourager l’immigration en Russie sur l’adhésion aux valeurs traditionnelles.

«La proposition est très bonne, elle est très pertinente pour nous», a répondu Vladimir Poutine à Irena Cecchini, une jeune étudiante italienne, lors du forum «Des idées fortes pour une nouvelle époque», qui se tenait le 20 février à Moscou.

La jeune femme venait de lui soumettre l’idée de «permettre aux étrangers qui partagent les valeurs russes et qui rêvent de s'installer en Russie de le faire simplement et rapidement». «Je propose même un nouveau mot russe : "impatriation"», a-t-elle précisé, avant d'expliquer : «il s'agit de s'installer définitivement en Russie sur la base de valeurs culturelles, traditionnelles et familiales». Tout cela serait, selon elle, «bénéfique pour la Russie» : ces candidats seraient en mesure d’apporter de nouvelles compétences, et de contribuer à l’économie et à la démographie du pays.

«Je vis en Russie depuis trois ans maintenant », a-t-elle encore raconté. Elle avoue être «vraiment tombée amoureuse de la Russie, de sa riche culture et des gens qui y vivent», mais regrette d’avoir «rencontré de grandes difficultés pour demander et obtenir un visa et un permis de séjour temporaire». «Je m'attendais à un meilleur service de la part de l'Office des migrations», a-t-elle rapporté, déplorant la longueur des procédures.

«Comment pouvons-nous déterminer les valeurs auxquelles une personne adhère réellement ?»

Et le président russe de lui répondre, taquin : « vous avez dit que vous étiez tombée amoureuse de la Russie. C'est tout ? Vous n'êtes tombée amoureuse de personne d'autre ici ? Si c'est le cas, alors tout sera très simple, tout sera facile à faire !».

«C'est une bonne idée de se concentrer sur les valeurs morales traditionnelles, lorsque l'on accepte des personnes qui veulent vivre ici», a ensuite concédé le dirigeant russe, avant néanmoins d’interroger la jeune femme : «mais comment pouvons-nous déterminer les valeurs auxquelles une personne adhère réellement ?».

La Russie, «refuge» pour les valeurs familiales ?

«Le rôle principal devrait être joué par les services d'immigration, par des spécialistes », lui a-t-elle répondu, décrivant ensuite la Russie comme un pays «tolérant, multiethnique et multireligieux», une valeur que la Russie veut «préserver»

La jeune étudiante a ensuite dénoncé «l’homosexualité et les transgenres, aujourd’hui très répandus» : «ce sont de nouvelles valeurs, et les gens qui sont bien conscients qu'il ne s'agit pas de valeurs traditionnelles, de valeurs familiales, se trouvent dans un environnement hostile». Pour Irena Cecchini, pas de doute : ces derniers pourraient se «sentir protégés» en Russie.

Rebondissant sur ce propos, le président russe a estimé que les Russes étaient «très tolérants à l'égard des personnes ayant une orientation sexuelle non traditionnelle», tout en soulignant qu’il n’était «pas juste de l'afficher».

Mais le chef de l’Etat russe a ensuite admis le besoin «d’une approche individuelle, pour déterminer le type de personnes qui viennent chez nous», et que les services d’immigration avaient encore «du travail à faire dans ce domaine».

«Nous irons dans cette direction»

Décrivant les besoins migratoires de la Russie, Vladimir Poutine a souligné la nécessité de spécialistes hautement qualifiés : «il manque 2,5 millions de personnes sur le marché du travail. Selon les données officielles, nous avons entre 450 000 et 460 000 chômeurs, et il manque 2,5 millions de personnes», a indiqué le président russe, ajoutant que les secteurs de la construction et de l’industrie étaient actuellement «prêts à embaucher des centaines de milliers de personnes immédiatement».

Un besoin économique doublé d’exigences culturelles : «nous devons nous assurer que ces personnes respectent inconditionnellement nos lois, nos traditions, qu'elles apprennent la langue», a encore ajouté Vladimir Poutine, avant de conclure : «votre idée est correcte, et je vous remercie pour cette indication, nous irons dans cette direction».