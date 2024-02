Lors d'une réunion du conseil du ministère des Situations d'urgence, ce 14 février, Vladimir Poutine a demandé le renforcement des structures de ce ministère dans le Donbass et en Novorossiya.

Poutine : «Il est crucial de continuer à renforcer les structures du ministère des Situations d’urgence au Donbass»

«Il faut continuer de renforcer les structures du ministère des Situations d'urgence dans le Donbass et en Novorossiya», a déclaré ce 14 février le président russe alors qu'il intervenait par visioconférence lors de la réunion annuelle du collège de ce ministère.

Rappelant la mise en service en 2023 d'un «centre de secours entièrement équipé à Marioupol», il a demandé au ministère de fournir aux quatre nouvelles régions russes, de manière «systématique», tout «le matériel et les moyens techniques» nécessaires, notamment de «recruter de nouveaux personnels, pompiers, secouristes, psychologues et autres», a énuméré le président.

Vladimir Poutine a en outre salué le travail «efficace, professionnel et courageux» des équipes de secours dans les régions du Donbass et de Novorossiya. «Au péril de leur vie», ils ont «évacué des gens des zones dangereuses, distribué l'aide humanitaire et effectué des opérations de déminage», a-t-il rappelé. Une mention spéciale a notamment été attribuée aux agents du ministère déployés «dans la zone de conflit israélo-palestinien, qui ont évacué des citoyens russes».

«Utiliser l'expérience accumulée au cours de l'opération militaire spéciale»

«Il s'agit d'améliorer les systèmes de défense civile», a ajouté le président russe, soulignant que dans ce but il fallait «utiliser l'expérience accumulée au cours de l'opération militaire spéciale». En outre, il a estimé qu'il fallait améliorer «tous les maillons de la défense civile dans les régions», en particulier celles qui se trouvent «à proximité immédiate des combats» et subissent les «attaques terroristes des néonazis».

Ce 14 octobre, le gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov rapportait sur sa chaîne Telegram que la région avait été la cible de plus de 80 tirs d'obus et attaques de drones durant les dernières 24 heures. Pour l'heure, une femme a été blessée par des éclats d'obus au niveau des bras et du visage, avec une commotion profonde des deux yeux.

Des bilans plus élevés ont été signalés récemment lors de frappes ukrainiennes sur des centres-villes, notamment le 30 décembre à Belgorod (25 morts), le 21 janvier à Donetsk (28 morts) et le 3 février à Lissitchansk (28 morts).